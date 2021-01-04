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18:13 (мск), источник: ТАСС

«Металлург» одержал волевую победу над «Спартаком», забросив три шайбы в третьем периоде

ТАСС, 4 января. Московский «Спартак» на выезде уступил магнитогорскому «Металлургу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:4.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Андрей Нестрашил (29-я минута), Николай Кулемин (47), Сергей Плотников (49) и Николай Прохоркин (60), у проигравших отличились Робин Ганзл (3, 44) и Эмиль Юсе (23). После третьей пропущенной шайбы место в воротах магнитогорской команды занял Василий Кошечкин, заменивший Юхо Олкинуору. Для Нестрашила этот матч стал 200-м в КХЛ, до «Металлурга» он выступал в лиге за нижнекамский «Нефтехимик».

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«Спартак» ни разу в истории не побеждал «Металлург» в Магнитогорске, команда потерпела третье поражение подряд в КХЛ и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 45 очков в 42 матчах. «Металлург» располагается на третьей строчке на Востоке, набрав 53 очка. В следующем матче московский клуб 6 января на выезде сыграет с челябинским «Трактором», «Металлург» днем позднее в гостях встретится с нижегородским «Торпедо».

В другом матче игрового дня «Барыс» из Нур-Султана в гостях в серии буллитов обыграл хабаровский «Амур» (5:4).

Металлург Мг
4:3
0:1, 1:1, 3:1
Спартак
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