«Металлург» одержал волевую победу над «Спартаком», забросив три шайбы в третьем периоде

В составе победителей шайбы забросили Андрей Нестрашил (29-я минута), Николай Кулемин (47), Сергей Плотников (49) и Николай Прохоркин (60), у проигравших отличились Робин Ганзл (3, 44) и Эмиль Юсе (23). После третьей пропущенной шайбы место в воротах магнитогорской команды занял Василий Кошечкин, заменивший Юхо Олкинуору. Для Нестрашила этот матч стал 200-м в КХЛ, до «Металлурга» он выступал в лиге за нижнекамский «Нефтехимик».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2d45cb461f8a14f0423c" data-vnd="2d45cb461f8a14f0423c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2d45cb461f8a14f0423c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» ни разу в истории не побеждал «Металлург» в Магнитогорске, команда потерпела третье поражение подряд в КХЛ и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 45 очков в 42 матчах. «Металлург» располагается на третьей строчке на Востоке, набрав 53 очка. В следующем матче московский клуб 6 января на выезде сыграет с челябинским «Трактором», «Металлург» днем позднее в гостях встретится с нижегородским «Торпедо».