«Металлург» одержал волевую победу над «Спартаком», забросив три шайбы в третьем периоде

В составе победителей шайбы забросили Андрей Нестрашил (29-я минута), Николай Кулемин (47), Сергей Плотников (49) и Николай Прохоркин (60), у проигравших отличились Робин Ганзл (3, 44) и Эмиль Юсе (23). После третьей пропущенной шайбы место в воротах магнитогорской команды занял Василий Кошечкин, заменивший Юхо Олкинуору. Для Нестрашила этот матч стал 200-м в КХЛ, до «Металлурга» он выступал в лиге за нижнекамский «Нефтехимик».
«Спартак» ни разу в истории не побеждал «Металлург» в Магнитогорске, команда потерпела третье поражение подряд в КХЛ и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 45 очков в 42 матчах. «Металлург» располагается на третьей строчке на Востоке, набрав 53 очка. В следующем матче московский клуб 6 января на выезде сыграет с челябинским «Трактором», «Металлург» днем позднее в гостях встретится с нижегородским «Торпедо».
В другом матче игрового дня «Барыс» из Нур-Султана в гостях в серии буллитов обыграл хабаровский «Амур» (5:4).