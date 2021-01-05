КХЛ отменила наказание для нападающего «Барыса»

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассмотрел эпизод с нарушением нападающего казахстанского «Барыса» Антона Сагадеева в матче регулярного чемпионата с хабаровским «Амуром» (5:4 Б), передает корреспондент Vesti.kz.

В самой игре Сагадеев был удален до конца матча за атаку соперника в область головы и шеи.

«На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего “Барыса” Антона Сагадеева по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ», — говорится в сообщении на официальном сайте лиги.

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