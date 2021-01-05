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11:37 (мск), источник: Vesti.kz

КХЛ отменила наказание для нападающего «Барыса»

Игрока удалили до конца матча за атаку соперника в область головы и шеи.

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Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассмотрел эпизод с нарушением нападающего казахстанского «Барыса» Антона Сагадеева в матче регулярного чемпионата с хабаровским «Амуром» (5:4 Б), передает корреспондент Vesti.kz.

В самой игре Сагадеев был удален до конца матча за атаку соперника в область головы и шеи.

«На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего “Барыса” Антона Сагадеева по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ», — говорится в сообщении на официальном сайте лиги.

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Добавим, что 6 января команды проведут ответный матч. «Барыс» с 47 очками идет в таблице Восточной конференции восьмым, «Амур» (32) — десятым.

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