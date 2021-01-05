КХЛ отменила наказание для нападающего «Барыса»
Игрока удалили до конца матча за атаку соперника в область головы и шеи.
Игрока удалили до конца матча за атаку соперника в область головы и шеи.
В самой игре Сагадеев был удален до конца матча за атаку соперника в область головы и шеи.
«На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего “Барыса” Антона Сагадеева по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ», — говорится в сообщении на официальном сайте лиги.
Добавим, что 6 января команды проведут ответный матч. «Барыс» с 47 очками идет в таблице Восточной конференции восьмым, «Амур» (32) — десятым.