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12:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» показал «монстра» в своем составе

Форвард отметился голом и ассистом в победном матче.

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Пресс-служба казахстанского «Барыса» выложила видео, посвященное нападающему команды Павлу Акользину.

«Паша монстр ғой», — гласит подпись к ролику с интервью Акользина после матча с «Амуром» (5:4 Б), на которой была наложена забавная озвучка.

В самой игре форвард отметился голом и результативной передачей, завершив матч с показателем полезности «+2».

Во время загрузки произошла ошибка.

Добавим, что 6 января в Хабаровске «Барыс» и «Амур» проведут ответный матч. Казахстанский клуб с 47 очками идет в таблице Восточной конференции восьмым, хабаровчане (32) — десятыми.

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