«Барыс» показал «монстра» в своем составе
Форвард отметился голом и ассистом в победном матче.
Форвард отметился голом и ассистом в победном матче.
«Паша монстр ғой», — гласит подпись к ролику с интервью Акользина после матча с «Амуром» (5:4 Б), на которой была наложена забавная озвучка.
В самой игре форвард отметился голом и результативной передачей, завершив матч с показателем полезности «+2».
Добавим, что 6 января в Хабаровске «Барыс» и «Амур» проведут ответный матч. Казахстанский клуб с 47 очками идет в таблице Восточной конференции восьмым, хабаровчане (32) — десятыми.