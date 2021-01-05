Девять победных буллитов от «мамина сына», или как Старченко выигрывал матчи для «Барыса» в КХЛ

Казахстанский бомбардир Роман Старченко забил победный буллит в игре с «Амуром» и принес победу «Барысу» в матче с прямым конкурентом по Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). О некоторых других решающих «свободных бросках» нападающего, которого комментатор КХЛ назвал «Ай да мамин сын» — в материале корреспондента Vesti.kz.

В длительной карьере Старченко — девять бросков, которые выигрывали для казахстанской команды послематчевые буллитные серии. Первый был в шестом сезоне КХЛ, когда «Барыс» на своем льду переиграл подмосковный «Витязь» (3:2Б). Талгат Жайлауов и Брэндон Боченски свои шансы не реализовали, а 48-й номер не оставил шансов вратарю.

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В том же сезоне Старченко забил буллит «Металлургу» (4:3Б) на гостевом льду, когда все остальные хоккеисты свои шансы не использовали. Азарт тем буллитным сериям придавал такой момент, что каждая команда бросала по три раза в первой сессии, а не по пять, как сейчас.

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Три раза казахстанский форвард выходил в буллитной серии против «Нефтехимика» и дважды отличился в седьмом сезоне КХЛ. Его последний бросок принес гостевую победу (5:4Б). Выход на лед Старченко стал решающим и в повторном матче команд в Казахстане. Нападающий реализовал первый буллит «Барыса» в серии, а клуб выиграл в матче с десятью шайбами за 60 минут (6:5Б).

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Еще два послематчевых гола на счету Старченко в восьмом сезоне турнира. Сначала нападающий забил «Югре» (3:2Б), а потом помог переиграть «Авангард» (3:2Б). Заметим, что в матче с омичами казахстанец отличился три раза. Сначала в основное время, а в серии буллитов реализовал обе свои попытки.

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В 11-м розыгрыше регулярного чемпионата в КХЛ Старченко забил в последнем матче турнира, когда уже «Барыс» выиграл свой дивизион, а заключительную игру проводил с китайским «Куньлунем». Соперники в плей-офф не прошли, но в матче с казахстанцами могли выиграть (3:2Б).

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Восьмой решающий гол в буллитной серии 34-летний форвард «Барыса» забил питерскому СКА в текущем розыгрыше Лиги, а девятый — «Амуру». Казахстанский нападающий является единоличным лидером в команде по этому показателю, ведь ближайший преследователь, а это Найджел Доус, отличился на три раза меньше.

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Победный гол «Амуру» — возможно, самый эффектный буллит в исполнении Старченко. Голкипер соперника не сразу понял, что шайба уже в воротах, ведь броска он не видел и перекрывал нижнюю часть ворот. 48-й номер в этом матче забил три раза — один гол в игре и дважды в буллитах.

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