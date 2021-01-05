Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев
Авангард
22
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Йокерит
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
СКА
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
05:30
США U20
Финляндия U20
43
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
6.01
Финляндия U20
Россия U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
02:00
Канада U20
Россия U20
50
Все события
Фоторепортажи
7ЦСКА проиграл в Загребе и занял последнее место в группе ЛЕ
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
12:51 (мск), источник: Vesti.kz

Девять победных буллитов от «мамина сына», или как Старченко выигрывал матчи для «Барыса» в КХЛ

Форвард обходит в клубе даже Доуса.

Наверх

Казахстанский бомбардир Роман Старченко забил победный буллит в игре с «Амуром» и принес победу «Барысу» в матче с прямым конкурентом по Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). О некоторых других решающих «свободных бросках» нападающего, которого комментатор КХЛ назвал «Ай да мамин сын» — в материале корреспондента Vesti.kz.

В длительной карьере Старченко — девять бросков, которые выигрывали для казахстанской команды послематчевые буллитные серии. Первый был в шестом сезоне КХЛ, когда «Барыс» на своем льду переиграл подмосковный «Витязь» (3:2Б). Талгат Жайлауов и Брэндон Боченски свои шансы не реализовали, а 48-й номер не оставил шансов вратарю.

Во время загрузки произошла ошибка.

В том же сезоне Старченко забил буллит «Металлургу» (4:3Б) на гостевом льду, когда все остальные хоккеисты свои шансы не использовали. Азарт тем буллитным сериям придавал такой момент, что каждая команда бросала по три раза в первой сессии, а не по пять, как сейчас.

Во время загрузки произошла ошибка.

Три раза казахстанский форвард выходил в буллитной серии против «Нефтехимика» и дважды отличился в седьмом сезоне КХЛ. Его последний бросок принес гостевую победу (5:4Б). Выход на лед Старченко стал решающим и в повторном матче команд в Казахстане. Нападающий реализовал первый буллит «Барыса» в серии, а клуб выиграл в матче с десятью шайбами за 60 минут (6:5Б).

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще два послематчевых гола на счету Старченко в восьмом сезоне турнира. Сначала нападающий забил «Югре» (3:2Б), а потом помог переиграть «Авангард» (3:2Б). Заметим, что в матче с омичами казахстанец отличился три раза. Сначала в основное время, а в серии буллитов реализовал обе свои попытки.

Во время загрузки произошла ошибка.

В 11-м розыгрыше регулярного чемпионата в КХЛ Старченко забил в последнем матче турнира, когда уже «Барыс» выиграл свой дивизион, а заключительную игру проводил с китайским «Куньлунем». Соперники в плей-офф не прошли, но в матче с казахстанцами могли выиграть (3:2Б).

Во время загрузки произошла ошибка.

Восьмой решающий гол в буллитной серии 34-летний форвард «Барыса» забил питерскому СКА в текущем розыгрыше Лиги, а девятый — «Амуру». Казахстанский нападающий является единоличным лидером в команде по этому показателю, ведь ближайший преследователь, а это Найджел Доус, отличился на три раза меньше.

Во время загрузки произошла ошибка.

Победный гол «Амуру» — возможно, самый эффектный буллит в исполнении Старченко. Голкипер соперника не сразу понял, что шайба уже в воротах, ведь броска он не видел и перекрывал нижнюю часть ворот. 48-й номер в этом матче забил три раза — один гол в игре и дважды в буллитах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Добавим, что завтра, 6 января, «Барыс» еще раз сыграет в гостях с хабаровским «Амуром». Казахстанская команда занимает восьмое место в Восточной конференции с 47 очками, а россияне набрали на 15 баллов меньше и расположились на десятой строчке.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Большой позор России на МЧМ. Канада разгромила команду Ларионова
Определился соперник России в матче за третье место МЧМ
«Саутгемптон» обыграл «Ливерпуль» в матче АПЛ
Капитан «Реала» захотел уйти в ПСЖ
Главный тренер российской молодежки оценил разгромное поражение
Владимир Минеев назвал условия реванша с Магомедом Исмаиловым
СМИ: «Челси» может возглавить украинский тренер
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь