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13:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» расторг контракты с тремя хоккеистами

Один из них уже нашел новый клуб.

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Систему «Барыса» покинули нападающие Дмитрий Гренц, Иван Клепко и Азиз Сейтанов, сообщает официальный сайт клуба.

Команда
Барыс

Контракты со спортсменами были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Гренц в текущем сезоне сыграл десять матчей в КХЛ и записал в свой актив одну результативную передачу.

В чемпионате Казахстана он также провел десять матчей, заработав восемь (3+5) баллов. Гренц уже вернулся в усть-каменогорское «Торпедо».

Клепко провел в «Номад» 18 матчей, записав в свой актив восемь (2+6) очков. Сейтанов выходил на лед в шести матчах чемпионата Казахстана.

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