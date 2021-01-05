«Барыс» расторг контракты с тремя хоккеистами

Систему «Барыса» покинули нападающие Дмитрий Гренц, Иван Клепко и Азиз Сейтанов, сообщает официальный сайт клуба.

Команда Барыс

Контракты со спортсменами были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Гренц в текущем сезоне сыграл десять матчей в КХЛ и записал в свой актив одну результативную передачу.

В чемпионате Казахстана он также провел десять матчей, заработав восемь (3+5) баллов. Гренц уже вернулся в усть-каменогорское «Торпедо».