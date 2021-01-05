«Барыс» расторг контракты с тремя хоккеистами
Один из них уже нашел новый клуб.
Один из них уже нашел новый клуб.
Систему «Барыса» покинули нападающие Дмитрий Гренц, Иван Клепко и Азиз Сейтанов, сообщает официальный сайт клуба.
Контракты со спортсменами были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.
Гренц в текущем сезоне сыграл десять матчей в КХЛ и записал в свой актив одну результативную передачу.
В чемпионате Казахстана он также провел десять матчей, заработав восемь (3+5) баллов. Гренц уже вернулся в
Клепко провел в «Номад» 18 матчей, записав в свой актив восемь (2+6) очков. Сейтанов выходил на лед в шести матчах чемпионата Казахстана.