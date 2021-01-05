Взлет «Барыса» или дуэль с «Ак Барсом». Как команда Михайлиса почти обеспечила себе плей-офф КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» после победы в Хабаровске на семь очков оторвался от новосибирской «Сибири» и практически оформил себе выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). О возможном движении команд на «Востоке» на финишной прямой турнира — в материале корреспондента Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса одержали волевую победу над «Амуром» и оторвались от россиян, идущих десятыми в конференции, на 15 очков. Есть отрыв у столичных хоккеистов и от «Сибири»: помимо преимущества в семь очков, это еще три матча в запасе. У «Куньлуня» и «Нефтехимика», замыкающих Восточную конференцию, шансов на выход во второй этап вообще практически нет.

Команда Барыс

Положение команд в Восточной конференции КХЛ:

1. «Ак Барс» — 64 очка (41 матч) — первое место в КХЛ;

2. «Авангард» — 56 очков (41 матч);

3. «Металлург» — 53 очка (42 матча);

4. «Салават Юлаев» — 53 очка (43 матча);

5. «Трактор» — 50 очков (41 матч);

6. «Автомобилист» — 49 очков (40 матчей);

7. «Торпедо» — 49 очков (42 матча);

8. «Барыс» — 47 очков (39 матчей);

9. «Сибирь» — 40 очков (42 матча);

10. «Амур» — 32 очка (42 матча);

11. «Куньлунь» — 27 очков (39 матчей);

12. «Нефтехимик» — 24 очка (41 матч).

Команды Восточной конференции «поделились» на четыре группы. Казанский клуб вырвался в единоличные лидеры КХЛ, а трое ближайших преследователей, скорее всего, поделят оставшиеся места в первом квартете. Еще четыре команды, куда входит «Барыс», претендуют на распределение мест в нижней части топ-8. Оставшиеся участники турнира уже могут и не успеть вклиниться в борьбу.

Есть вариант, при котором вторая и третья группы переплетутся, ведь у них есть еще очные матчи, а разница в очках не такая и большая. «Барыс» показал, что может оказать сопротивление любой оппозиции, а финишировать в регулярном чемпионате способен даже в первой четверке. Взобраться выше поможет не только пара «лишних» матчей, но и уверенный набор очков в оставшихся встречах.

Спрогнозируем, что «Барыс» займет пятое-шестое место, обогнав «Торпедо», «Трактор» или «Автомобилист». В первом раунде плей-офф казахстанцы встретятся, скорее всего, с «Салаватом Юлаевым» или «Металлургом». Не исключено, что финальное распределение команд по таблице будет завершено в последние игровые дни. У «Барыса» остаются шансы на дуэль с «Ак Барсом».