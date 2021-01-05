Взлет «Барыса» или дуэль с «Ак Барсом». Как команда Михайлиса почти обеспечила себе плей-офф КХЛ
Столичный клуб оторвался от конкурентов.
Столичный клуб оторвался от конкурентов.
Казахстанский клуб «Барыс» после победы в Хабаровске на семь очков оторвался от новосибирской «Сибири» и практически оформил себе выход в
Подопечные Юрия Михайлиса одержали волевую победу над «Амуром» и оторвались от россиян, идущих десятыми в конференции, на 15 очков. Есть отрыв у столичных хоккеистов и от «Сибири»: помимо преимущества в семь очков, это еще три матча в запасе. У «Куньлуня» и «Нефтехимика», замыкающих Восточную конференцию, шансов на выход во второй этап вообще практически нет.
Положение команд в Восточной конференции КХЛ:
1. «Ак Барс» — 64 очка (41 матч) — первое место в КХЛ;
2. «Авангард» — 56 очков (41 матч);
3. «Металлург» — 53 очка (42 матча);
4. «Салават Юлаев» — 53 очка (43 матча);
5. «Трактор» — 50 очков (41 матч);
6. «Автомобилист» — 49 очков (40 матчей);
7. «Торпедо» — 49 очков (42 матча);
8. «Барыс» — 47 очков (39 матчей);
9. «Сибирь» — 40 очков (42 матча);
10. «Амур» — 32 очка (42 матча);
11. «Куньлунь» — 27 очков (39 матчей);
12. «Нефтехимик» — 24 очка (41 матч).
Команды Восточной конференции «поделились» на четыре группы. Казанский клуб вырвался в единоличные лидеры КХЛ, а трое ближайших преследователей, скорее всего, поделят оставшиеся места в первом квартете. Еще четыре команды, куда входит «Барыс», претендуют на распределение мест в нижней части топ-8. Оставшиеся участники турнира уже могут и не успеть вклиниться в борьбу.
Есть вариант, при котором вторая и третья группы переплетутся, ведь у них есть еще очные матчи, а разница в очках не такая и большая. «Барыс» показал, что может оказать сопротивление любой оппозиции, а финишировать в регулярном чемпионате способен даже в первой четверке. Взобраться выше поможет не только пара «лишних» матчей, но и уверенный набор очков в оставшихся встречах.
Спрогнозируем, что «Барыс» займет
Добавим, что 6 января столичный «Барыс» продолжит выступление в КХЛ, сыграв в Хабаровске с «Амуром». Казахстанский клуб выиграл первую дуэль клубов в 2021 году, победив благодаря буллиту от Романа Старченко. КХЛ отменила наказание для другого форварда — Антона Сагадеева.