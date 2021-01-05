«Авангард» в гостях обыграл «Салават Юлаев». Команды забросили 11 шайб

Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 6:5 ОТ (2:2, 1:0, 2:3, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард гостей Иржи Секач. Дубль в составе «Авангарда» оформил защитник Оливер Каски. По два очка набрали Илья Ковальчук (1+1), Кирилл Семёнов (1+1) и Алексей Емелин (0+2). Самым результативным у «Салавата Юлаева» стал Михаил Науменков (1+2).

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_3314d396a203326e2d12db3cae85a93e_hd/q749193/c3acde703431c01a73f186709d3ce4ee/4765529567?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».