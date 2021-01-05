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17:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» в Кубке Гагарина, или как реализовал «секретную тактику» Михайлис в КХЛ

Половину очков казахстанцы набрали не за 60 минут.

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанский клуб «Барыс» выиграл в основное время только 12 игр в сезоне Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), но остается реальным претендентом на выход в Кубок Гагарина. О «секретной тактике» столичных хоккеистов — в материале корреспондента Vesti.kz.

Как и минское «Динамо», подопечные Юрия Михайлиса выиграли наименьшее количество игр за 60 минут, но конкуренты не смогли оторваться даже с преимуществом по победам. Например, челябинский «Трактор» выиграл 21 встречу в основное время, но имеет всего на три очка больше.

Команда
Барыс

Почему так получилось? Во-первых, «Барыс» за 60 минут проиграл только 13 игр и уступает по этому показателю только «Ак Барсу», «Авангарду» и «Автомобилисту», которые имеют 12 матчей и меньше. Во-вторых, в 14 матчах казахстанская команда «добрала» очки за пределами основного времени, занимая лидирующую позицию в конференции.

То есть «Барыс» набрал 23 очка и еще 24 — в основное время. Такой же баланс очков у минчан, но они сыграли на один матч больше. Если казахстанская команда сохранит свой темп, то для ее успешности неважно будет, сколько она матчей выиграет за 60 минут. Этот момент рассматривается только при равенстве очков, а этого можно избежать.

За счет беспроигрышной серии в основное время и разницы в проведенных матчах казахстанская команда может компенсировать любое отставание от конкурентов. Стратегия Михайлиса работает, ведь его «секретная тактика» приносит результат, а задача на сезон успешно выполняется. «Барыс» с большей долей вероятности выйдет в плей-офф, а с такой неуступчивостью можно и за раунд побороться.

Добавим, что столичный клуб набрал 47 очков и находится на восьмом месте в Восточной конференции. Завтра, 6 января, «Барыс» еще раз сыграет в Хабаровске с «Амуром» и в случае победы сможет вплотную приблизиться к вышестоящим командам.

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