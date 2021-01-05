Самый «горячий» в «Барысе». Канадский легионер забыл о «провале» и идет на личный рекорд в КХЛ
Он набрал очки в десяти последних матчах.
Он набрал очки в десяти последних матчах.
Канадский форвард Мэтт Фрэттин набрал 13 (8+5) очков за последний месяц игр в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и принес «Барысу» три победы в турнире. Нападающий коллекционирует шайбы в любом формате. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.
Результативный отрезок 33-летнего Фрэттина помог ему довести общий баланс очков до 21 (10+11), что вывело его сразу
Фрэттин мог в 11 матчах подряд набирать очки, если бы не «безрезультативная» игра против «Куньлуня». Месячный «горячий» спурт в исполнении канадца сделал его самым опасным игроком в составе «Барыса». Например, Лилья, который лидирует в клубном зачете снайперов, набрал за этот же отрезок восемь очков. Столько же у Никиты Михайлиса, а у Старченко на очко больше (девять баллов).
Набранный темп может вывести Фрэттина в лидеры «Барыса» по набранным очкам, ведь у форварда были сезоны, когда он набирал 50 очков за турнир.
33-летний нападающий провалил старт чемпионата, но затем набрал ход, напомнив, что он отличный бомбардир и умеет вывозить матчи. Фрэттин может обновить снайперский рекорд в регулярном чемпионате, ведь в лучшем сезоне он забил 17 голов, а сейчас забил уже десять. Впереди треть турнира — рекорд возможен.
Добавим, что завтра, 6 января, казахстанская команда еще раз сыграет в Хабаровске с «Амуром». Героем встречи стал Старченко, который принес победу реализованным буллитом и продолжает лидировать по послематчевым броскам в клубе. «Барыс» набрал 47 очков и находится на восьмом месте в Восточной конференции.