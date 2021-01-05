«Автомобилист» обыграл ЦСКА в КХЛ. Дацюк забросил шайбу и реализовал буллит

В составе столичной команды шайбу забросил Максим Соркин (14-я минута), у гостей отличился Павел Дацюк (4). Единственный буллит в серии реализовал Дацюк. ЦСКА ранее в этом сезоне обыграл екатеринбургский клуб со счетом 5:1.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 41 матче 63 очка, «Автомобилист» идет на пятой строчке на Востоке, имея в активе 51 очко. В следующем матче московский клуб 8 января примет нижнекамский «Нефтехимик», а «Автомобилист» в этот же день дома сыграет с «Барысом» из Нур-Султана.