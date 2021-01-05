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21:20 (мск), источник: ТАСС

«Автомобилист» обыграл ЦСКА в КХЛ. Дацюк забросил шайбу и реализовал буллит

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. ЦСКА дома в серии буллитов со счетом 1:2 проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Москве прошла в присутствии 2 424 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе столичной команды шайбу забросил Максим Соркин (14-я минута), у гостей отличился Павел Дацюк (4). Единственный буллит в серии реализовал Дацюк. ЦСКА ранее в этом сезоне обыграл екатеринбургский клуб со счетом 5:1.

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ЦСКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 41 матче 63 очка, «Автомобилист» идет на пятой строчке на Востоке, имея в активе 51 очко. В следующем матче московский клуб 8 января примет нижнекамский «Нефтехимик», а «Автомобилист» в этот же день дома сыграет с «Барысом» из Нур-Султана.

Результаты других матчей игрового дня:

«Куньлунь» (Пекин) — «Северсталь» (Череповец) — 2:4;.

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«Локомотив» (Ярославль) — «Сибирь» (Новосибирск) — 3:2;.

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«Сочи» — «Йокерит» (Хельсинки) — 0:5.

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