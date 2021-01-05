Минское «Динамо» победило СКА в матче чемпионата КХЛ

Минчане начали игру с оглядкой на оборону, стараясь не допускать ошибок в своей зоне. Гости, напротив, с первых минут начали давление на ворота Алексея Колосова, который сменил в рамке «зубров» Доминика Фурха. Динамовцам удавалось сдерживать соперников до девятой минуты матча. К сожалению, Вей Линдену удался коварный бросок, и шайба, попав в конек Владислава Колячонка, влетела в ворота.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--ae2096fe44bdbc325283 { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--ae2096fe44bdbc325283 { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--ae2096fe44bdbc325283" data-vnd="ae2096fe44bdbc325283" data-profile="409" data-aspectRatio="1"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ae2096fe44bdbc325283" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Подопечные Крэйга Вудкрофта ответили на гол серией острых атак. На 12-й минуте Зак Митчелл сравнял счет, забросив дебютную шайбу за «зубров». Увы, свои моменты упустили Илья Соловьев и Шейн Принс. В концовке у ворот «Динамо» вновь было жарко, но Алексей Колосов играл безошибочно, выручая свою команду.

Появление в рядах «зубров» после долгой паузы, связанной с травмой, шведского защитника Адама Альмквиста также пришлось как нельзя кстати.

Во втором периоде команда Валерия Брагина усилила натиск на ворота минчан. Хозяева площадки уповали на контратаки. В итоге благодаря мастерству все того же голкипера «зубров» счет долгое время был ничейным. Но на 28-й минуте Антон Бурдасов прицельно и очень сильно бросил в дальний от минского вратаря угол ворот и вывел СКА вперед.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_0c3a9b4cf193f35015cad7b42f6074eb_hd/q749693/e9cb12d9b39afc1e76754c8e965c43e6/4765547574?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пропустив, «Динамо» заиграло активней. Правда, до опасных моментов дело не дошло, но на некоторое время шайба чаще гостила в зоне питерцев. Однако затем все вернулось на круги своя. Гости атаковали разнообразно и часто. Но все их броски умело парировал Алексей Колосов. Незадолго до перерыва игроки СКА начудили в своей зоне, но в итоге обошлось без последствий.

5 мифов о лотереях Развенчиваем стереотипы

В третьем периоде команды обменялись взятиями ворот. Форвард «зубров» Павел Варфоломеев на 46-й минуте сравнял счет, а через минуту Антон Бурдасов вновь вывел «армейцев» вперед, отправив с пятака шайбу в домик вратарю «Динамо». В дальнейшем обе дружины не раз угрожали воротам друг друга, но удача улыбнулась хозяевам. Менее чем за пять минут до конца встречи Шейн Принс смог третий раз в матче сравнять счет при игре в большинстве.

Последние минуты основного времени матча минчане провели в большинстве, но счет до сирены так и не изменился. А в овертайме Шейн Принс оформил дубль, принеся победу минскому «Динамо», которое не могло выиграть у СКА с 2017-го года.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут в гостях. Их соперниками 7 января будут одноклубники из Риги.