«Барыс» провалил ответку с «Амуром»: пропустил в большинстве и потерпел первое поражение в году

Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

По сравнению с игрой, прошедшей 4 января, Юрий Михайлис предпочел доверить пост номер один Йони Ортио. Финский голкипер явных ляпов не совершал, но и не всегда выручал команду. Уже в первом периоде в сетку его ворот забросили две шайбы усилиями Кирилла Рассказова (десятая минута) и Гинека Зогорны (18-я). Причем во втором случае астанчане пропустили в большинстве.

Казалось, что после перерыва подопечные Михайлиса после «крепких слов» мобилизуются и вернутся в игру, отыграв хотя бы один гол. Но вместо этого еще дважды пропустили — от того же Гинека Зогорны (22-я) и Александра Л. Горшкова (33-я).

А вот третья 20-минутка началась с заброшенной шайбы казахстанцев — быстро убежали в атаку, которую результативно завершил капитан столичной команды Даррен Диц (41-я). Впоследствии «Барыс» неплохо поддавливал, но очень уверенно действовал вратарь «Амура» Марек Лангхамер.

Незадолго до финальной сирены «Барыс» снял с игры Ортио, но во второй раз огорчить соперника не сумел, к тому же позволил клубу из Хабаровска в пятый раз за матч отпраздновать успех, шайба на счету Владимира Бутузова (59-я).

Несмотря на поражение, «Барыс» с 47 очками остался на восьмом месте в Восточной конференции, в которой «Амур» с 34 баллами расположился на десятой строчке.

Следующий матч «Барыс» проведет с «Автомобилистом» 8 января в Екатеринбурге.