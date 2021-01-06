Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор
Спартак
01
Хоккей. КХЛ
17:30
Ак Барс
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Барыс
51
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
05:30
Канада U20
США U20
02
Хоккей. КХЛ
5.01
Динамо Мн
СКА
ОТ
43
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
01:30
Финляндия U20
Россия U20
41
Все события
Фоторепортажи
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
30Лучшие спортивные кадры 2020 года
14:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» провалил ответку с «Амуром»: пропустил в большинстве и потерпел первое поражение в году

«Барыс» потерпел первое поражение в новом году, уступив в гостях «Амуру» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

По сравнению с игрой, прошедшей 4 января, Юрий Михайлис предпочел доверить пост номер один Йони Ортио. Финский голкипер явных ляпов не совершал, но и не всегда выручал команду. Уже в первом периоде в сетку его ворот забросили две шайбы усилиями Кирилла Рассказова (десятая минута) и Гинека Зогорны (18-я). Причем во втором случае астанчане пропустили в большинстве.

Казалось, что после перерыва подопечные Михайлиса после «крепких слов» мобилизуются и вернутся в игру, отыграв хотя бы один гол. Но вместо этого еще дважды пропустили — от того же Гинека Зогорны (22-я) и Александра Л. Горшкова (33-я).

А вот третья 20-минутка началась с заброшенной шайбы казахстанцев — быстро убежали в атаку, которую результативно завершил капитан столичной команды Даррен Диц (41-я). Впоследствии «Барыс» неплохо поддавливал, но очень уверенно действовал вратарь «Амура» Марек Лангхамер.

Незадолго до финальной сирены «Барыс» снял с игры Ортио, но во второй раз огорчить соперника не сумел, к тому же позволил клубу из Хабаровска в пятый раз за матч отпраздновать успех, шайба на счету Владимира Бутузова (59-я).

Несмотря на поражение, «Барыс» с 47 очками остался на восьмом месте в Восточной конференции, в которой «Амур» с 34 баллами расположился на десятой строчке.

Следующий матч «Барыс» проведет с «Автомобилистом» 8 января в Екатеринбурге.

Во время загрузки произошла ошибка.
Амур
5:1
2:0, 2:0, 1:1
Барыс
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Россия опозорилась на МЧМ. Проиграла и осталась без медалей
США — чемпион мира, а Канада — примитивная и жалкая
«Подставили тренера». Игроки сборной России взяли вину на себя
Ларионов не признал ошибок, даже оставшись без медалей МЧМ
Роналдиньо заработал более 700 тыс. евро после выхода из тюрьмы
Русский хоккеист заплакал прямо на льду после поражения (видео)
Смотри все матчи чемпионата Италии (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь