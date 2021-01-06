«Ак Барс» победил московское «Динамо» и продлил победную серию до девяти матчей в КХЛ

В составе победителей отличились Стефан Да Коста (23-я минута) и Станислав Галиев (45). У проигравших шайбу забросил Иван Игумнов (22). Да Коста набрал очки в девятом матче подряд, за этот период в его активе 17 (9 шайб + 8 передач) очков.

«Ак Барс» одержал девятую победу кряду и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 66 очков в 42 матчах. «Динамо» идет четвертым на Западе, имея в активе 54 очка после 43 встреч.