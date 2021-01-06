Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:30
Ак Барс
ХК Динамо
21
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Спартак
26
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Барыс
51
Хоккей. КХЛ
7.01
Куньлунь
Сибирь
Хоккей. КХЛ
7.01
Локомотив
СКА
Хоккей. КХЛ
7.01
Торпедо НН
Металлург Мг
Все события
Фоторепортажи
24Дружба народов СССР, самса, горилка: еще одно путешествие в прошлое в Москве
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
22:17 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» победил московское «Динамо» и продлил победную серию до девяти матчей в КХЛ

ТАСС, 6 января. Казанский «Ак Барс» обыграл московское «Динамо» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Татнефть-Арене» в Казани в присутствии 4 445 зрителей.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе победителей отличились Стефан Да Коста (23-я минута) и Станислав Галиев (45). У проигравших шайбу забросил Иван Игумнов (22). Да Коста набрал очки в девятом матче подряд, за этот период в его активе 17 (9 шайб + 8 передач) очков.

«Ак Барс» одержал девятую победу кряду и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 66 очков в 42 матчах. «Динамо» идет четвертым на Западе, имея в активе 54 очка после 43 встреч.

В следующем туре подопечные Дмитрия Квартальнова 8 января примут челябинский «Трактор», а «Динамо» днем позднее на домашней площадке встретится с одноименным клубом из Минска.

Ак Барс
2:1
0:0, 1:1, 1:0
ХК Динамо
 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Кто ответит за провал хоккея? За 7 лет страна не выиграла ничего
США — чемпион мира, а Канада — примитивная и жалкая
Первый золотой дубль россиян: Большунов и Ступак безупречны
Три россиянина вошли в список главных разочарований МЧМ
Александр Головин забил в первом матче после травмы (видео)
«Интер» проиграл «Сампдории», Санчес не забил с пенальти
«Милан» играет с «Ювентусом» (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь