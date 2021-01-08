Хоккеисты минского «Динамо» обыграли рижских одноклубников в матче чемпионата КХЛ

Матч в Риге начался для хозяев площадки обескураживающе. Белорусская команда открыла счет уже на первой минуте. После выигранного вбрасывания Степан Фальковский метким «выстрелом» со средней дистанции заставил капитулировать Ивана Налимова.

Динамовцы из столицы Латвии провели несколько опасных атак на ворота Доминика Фурха, но до реально опасных моментов дело не дошло. Минчане предпочли действовать вторым номером. На восьмой минуте один из таких выпадов привел ко второй заброшенной шайбе. У «зубров» отличился Илья Соловьев, также поразивший ворота со средней дистанции.

После этого гола тренерский штаб рижан пошел на смену вратаря. Место Ивана Налимова занял Янис Ворис. Рижане вновь взбодрились и смогли заставить Романа Горбунова нарушить правила. Большинство реализовал Рихард Букартс, удачно подставивший клюшку на пятаке перед воротами Доминика Фурха.

Минчане отодвинули игру от своих ворот, заставив Яниса Вориса трудиться в поте лица. Он дважды выручил свою дружину, но на 16-й минуте встречи свое веское слово сказал Шейн Принс, реализовавший большинство «зубров».

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После перерыва рижане играли крайне недисциплинированно, за что были наказаны удалениями. На 26-й минуте большинство реализовал Павел Варфоломеев, а еще через девять минут преимущество в лишнего игрока воплотил в заброшенную шайбу Шейн Принс.

Рижане старались изменить ход встречи, благо возможности для этого были. Но защитники «зубров» и вратарь Доминик Фурх были настороже.

После второго перерыва рижские динамовцы серьезно опережали минчан по контролю шайбы. Однако дивидендов из этого подопечные Петериса Скудры не извлекли. Напротив, в воротах хозяев побывала шестая шайба. На 48-й минуте отличился Владислав Еременко, точно бросивший со средней дистанции. Впрочем, незадолго до финальной сирены Микс Индрашис смог забросить вторую шайбу хозяев в поединке, установив окончательный счет матча. Это самая крупная победа «зубров» в поединках с соперниками из Риги.