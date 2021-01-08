«Нэшвилл» оставил Афанасьева в аренде в ЦСКА
«Нэшвилл» на своем официальном сайте объявил, что нападающий Егор Афанасьев продолжит выступление за ЦСКА на правах аренды.
«Нэшвилл» на своем официальном сайте объявил, что нападающий Егор Афанасьев продолжит выступление за ЦСКА на правах аренды.
19-летний хоккеист отправился в армейский клуб в межсезонье, когда старт нового сезона НХЛ был неопределен, а 7 января «Предаторз» приняли решение оставить форварда в России.
За ЦСКА он успел провести 4 матча, в которых записал на свой счет 2 гола и одну результативную передачу. На молодежном чемпионате мира-2021 Афанасьев провел 7 матчей в составе сборной России и набрал 5 (2+3) очков.
«Нэшвилл» выбрал Афанасьева на драфте НХЛ-2019 под общим 45-м номером.