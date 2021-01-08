Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Спартак
Хоккей. КХЛ
7.01
Динамо Р
Динамо Мн
26
Все события
Фоторепортажи
24Дружба народов СССР, самса, горилка: еще одно путешествие в прошлое в Москве
30Лучшие спортивные кадры 2020 года
12:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Нэшвилл» оставил Афанасьева в аренде в ЦСКА

«Нэшвилл» на своем официальном сайте объявил, что нападающий Егор Афанасьев продолжит выступление за ЦСКА на правах аренды.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

19-летний хоккеист отправился в армейский клуб в межсезонье, когда старт нового сезона НХЛ был неопределен, а 7 января «Предаторз» приняли решение оставить форварда в России.

За ЦСКА он успел провести 4 матча, в которых записал на свой счет 2 гола и одну результативную передачу. На молодежном чемпионате мира-2021 Афанасьев провел 7 матчей в составе сборной России и набрал 5 (2+3) очков.

«Нэшвилл» выбрал Афанасьева на драфте НХЛ-2019 под общим 45-м номером.

 Сборная России по красоте. Они победили в Instagram
«Я сказала «да» в первый же день». Чем сразил Шарапову разведенный британец
«Боруссия» хочет купить Азмуна. Трансферы и слухи дня
Александр Головин потерял в трансферной стоимости
«Атлетико» и «Севилья» снова начнут побеждать: Топ ставок дня
Дания бойкотирует чемпионат мира по хоккею в Минске
«Реал Мадрид» определился с будущим преемником Зинедина Зидана
ЦСКА прервал серию из 12 побед в баскетбольной Евролиге
Московское «Динамо» ведет переговоры с вратарем сборной Вьетнама
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь