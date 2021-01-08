«Нэшвилл» оставил Афанасьева в аренде в ЦСКА

19-летний хоккеист отправился в армейский клуб в межсезонье, когда старт нового сезона НХЛ был неопределен, а 7 января «Предаторз» приняли решение оставить форварда в России.

За ЦСКА он успел провести 4 матча, в которых записал на свой счет 2 гола и одну результативную передачу. На молодежном чемпионате мира-2021 Афанасьев провел 7 матчей в составе сборной России и набрал 5 (2+3) очков.