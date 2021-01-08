«Барыс» дотерпел в матче с «Автомобилистом» и завершил победой первый выезд в году

Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В этой игре Юрий Михайлис пост номер один доверил Хенрику Карлссону, действовавшему достаточно уверенно и надежно. При этом астанчане ударно сыграли в дебюте матча. Уже на четвертой минуте счет открыл Роман Старченко, огорчивший в 21-й раз «Автомобилист» за свою игровую карьеру. На 11-й минуте Якоб Лилья закрепил успех столичной команды, сохранившей хорошую фору до перерыва.

Второй период выдался непростым для «Барыса». В его дебюте Станислав Бочаров смог распечатать ворота Карлссона, но после видеоповтора гол был отменен из-за положения «вне игры». Буквально тут же, а именно на 24-й минуте казахстанцы в третий раз пробили Якуба Коваржа, шайбу в свой актив занес Кирилл Панюков, отличившийся впервые в этом сезоне. Впоследствии «Автомобилист» получил численное преимущество в «5 на 3». Однако подопечные Михайлиса успешно отзащищались. Но, увы, отыграть на ноль второй отрезок игры не сумели — на 38-й минуте Анатолий Голышев одну шайбу отыграл в равенстве.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--593bf7bbc7ab3f9617f0" data-vnd="593bf7bbc7ab3f9617f0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=593bf7bbc7ab3f9617f0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Напряженной выдалась для «Барыса» концовка третьего периода. За пять минут до финальной сирены Кертис Волк заработал удаление до конца матча, чем и воспользовался соперник. Точным броском на 58-й минуте отметился Питер Холланд. В концовке хозяева снова забили, но шайба была отменена, так как она была заброшена при помощи конька Брукса Мэйсека. Как результат, трудовая победа «барсов».