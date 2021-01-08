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19:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» дотерпел в матче с «Автомобилистом» и завершил победой первый выезд в году

«Барыс» победил «Автомобилист» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В этой игре Юрий Михайлис пост номер один доверил Хенрику Карлссону, действовавшему достаточно уверенно и надежно. При этом астанчане ударно сыграли в дебюте матча. Уже на четвертой минуте счет открыл Роман Старченко, огорчивший в 21-й раз «Автомобилист» за свою игровую карьеру. На 11-й минуте Якоб Лилья закрепил успех столичной команды, сохранившей хорошую фору до перерыва.

Второй период выдался непростым для «Барыса». В его дебюте Станислав Бочаров смог распечатать ворота Карлссона, но после видеоповтора гол был отменен из-за положения «вне игры». Буквально тут же, а именно на 24-й минуте казахстанцы в третий раз пробили Якуба Коваржа, шайбу в свой актив занес Кирилл Панюков, отличившийся впервые в этом сезоне. Впоследствии «Автомобилист» получил численное преимущество в «5 на 3». Однако подопечные Михайлиса успешно отзащищались. Но, увы, отыграть на ноль второй отрезок игры не сумели — на 38-й минуте Анатолий Голышев одну шайбу отыграл в равенстве.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напряженной выдалась для «Барыса» концовка третьего периода. За пять минут до финальной сирены Кертис Волк заработал удаление до конца матча, чем и воспользовался соперник. Точным броском на 58-й минуте отметился Питер Холланд. В концовке хозяева снова забили, но шайба была отменена, так как она была заброшена при помощи конька Брукса Мэйсека. Как результат, трудовая победа «барсов».

После этой игры «Барыс», набрав 49 очков, закрепился на восьмом месте в Восточной конференции, в которой «Автомобилист» с 51 баллом остался на пятой строчке. Следующий матч казахстанский клуб проведет на своем льду с казанским «Ак Барсом» 12 января.

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