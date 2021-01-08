ЦСКА разгромил «Нефтехимик», Кемпе оформил хет-трик
ЦСКА разгромил «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 6:1 в пользу столичного клуба.
ЦСКА разгромил «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 6:1 в пользу столичного клуба.
В составе ЦСКА три шайбы забросил Марио Кемпе, еще по голу в активе Ивана Телегина, Данила Юртайкина и Брендана Лайпсика. За «Нефтехимик» отличился Тимур Шарифьянов.
ЦСКА набрал 65 очков и продолжает лидировать в таблице Западной конференции, у «Нефтехимика» 26 очков и последняя позиция на Востоке.