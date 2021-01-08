Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Йокерит
Спартак
14
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Трактор
Б
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Сочи
42
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Нефтехимик
61
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Барыс
23
Хоккей. КХЛ
9.01
ХК Динамо
Динамо Мн
Все события
Фоторепортажи
24Дружба народов СССР, самса, горилка: еще одно путешествие в прошлое в Москве
32Слезы Щербаковой и Тутберидзе, радость Трусовой и Плющенко, огромный медведь. Невероятные эмоции ЧР-2021
20:09 (мск), источник: Sport24

ЦСКА разгромил «Нефтехимик», Кемпе оформил хет-трик

ЦСКА разгромил «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 6:1 в пользу столичного клуба.

Наверх
Источник: Sport24

В составе ЦСКА три шайбы забросил Марио Кемпе, еще по голу в активе Ивана Телегина, Данила Юртайкина и Брендана Лайпсика. За «Нефтехимик» отличился Тимур Шарифьянов.

ЦСКА набрал 65 очков и продолжает лидировать в таблице Западной конференции, у «Нефтехимика» 26 очков и последняя позиция на Востоке.

ЦСКА
6:1
1:0, 4:1, 1:0
Нефтехимик
 «За секс с женой депутата предложили 100 000 евро». Откровенная история экс-футболиста сборной России
«Приехал домой, а там такой трэш!» Жену футболиста застукали за изменой
Лучший день в карьере русского биатлониста: 11-й на Кубке мира
«Мы не чехи, чтоб сидеть в обороне». Ларионов остается в сборной
«Атлетико» и «Севилья» снова начнут побеждать: Топ ставок дня
Большунов выиграл пятую подряд гонку на «Тур де Ски»
Рождественское чудо: Биатлонистка из России впервые в топ-6
Россиянка победила в масс-старте на «Тур де Ски»
Россиянин Мардеев одержал первую победу на этапе «Дакара»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь