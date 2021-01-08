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21:04 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» победил «Трактор» и продлил рекордную победную серию в КХЛ до 10 матчей

ТАСС, 8 января. Казанский «Ак Барс» в серии буллитов обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани на «Татнефть-арене» в присутствии 4 445 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"
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Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. В составе «Ак Барса» шайбы забросили Харри Песонен (56-я минута) и Стефан Да Коста (59), победный буллит реализовал Данис Зарипов. У «Трактора» отличились Вячеслав Основин (3) и Виталий Кравцов (44).

«Ак Барс» одержал десятую победу подряд, что является рекордной победной серией казанской команды в КХЛ. Подопечные Дмитрия Квартальнова занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 68 очков в 43 матчах. «Трактор» потерпел четвертое поражение подряд и идет пятым на Востоке, имея в активе 51 очко после 43 встреч.

В следующем матче «Ак Барс» 10 января в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Трактор» на выезде в тот же день встретится с нижегородским «Торпедо».

В других матчах игрового дня екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке проиграл «Барысу» из Нур-Султана (2:3), подольский «Витязь» дома обыграл «Сочи» (4:2), а московский ЦСКА на своей площадке разгромил нижнекамский «Нефтехимик» (6:1).

Во время загрузки произошла ошибка.
Ак Барс
3:2Б
0:1, 0:0, 2:1, 0:0
Трактор
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