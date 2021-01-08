«Спартак» победил «Йокерит» в матче КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Эмиль Юсе (9-я минута), Мартин Бакош (11, 59) и Максим Цыплаков (24). У проигравших отличился Джордан Шрёдер (26).
«Спартак» поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 48 очков в 44 матчах, уступая идущему шестым «Йокериту» по дополнительным показателям. При этом клуб из Хельсинки провел на пять встреч меньше, чем «Спартак».
В следующем матче подопечные Олега Знарка 11 января на домашней площадке примут ярославский «Локомотив», «Йокерит» днем позднее дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».