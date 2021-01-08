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22:58 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» победил «Йокерит» в матче КХЛ

ТАСС, 8 января. Московский «Спартак» обыграл хельсинкский «Йокерит» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла, а «Хартвалл-арене» в Хельсинки при пустых трибунах.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Эмиль Юсе (9-я минута), Мартин Бакош (11, 59) и Максим Цыплаков (24). У проигравших отличился Джордан Шрёдер (26).

«Спартак» поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 48 очков в 44 матчах, уступая идущему шестым «Йокериту» по дополнительным показателям. При этом клуб из Хельсинки провел на пять встреч меньше, чем «Спартак».

В следующем матче подопечные Олега Знарка 11 января на домашней площадке примут ярославский «Локомотив», «Йокерит» днем позднее дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».

Йокерит
1:4
0:2, 1:1, 0:1
Спартак
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