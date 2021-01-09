КХЛ наказала нападающего «Барыса» после победы над «Автомобилистом»
Форвард ударил соперника клюшкой.
Форвард ударил соперника клюшкой.
Инцидент произошел в третьем периоде, когда на вбрасывании шайбой Волк ударил соперника клюшкой.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего “Барыса” Кертиса Волка по п.1.15. статьи 27 дисциплинарного регламента, и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении лиги.
Следующий матч «Барыс» проведет дома 12 января — примет казанский «Ак Барс».