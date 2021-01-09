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17:22 (мск), источник: Vesti.kz

КХЛ наказала нападающего «Барыса» после победы над «Автомобилистом»

Форвард ударил соперника клюшкой.

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Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассмотрел эпизод с участием нападающего «Барыса» Кертиса Волка в матче с екатеринбургским «Автомобилистом» (3:2).

Инцидент произошел в третьем периоде, когда на вбрасывании шайбой Волк ударил соперника клюшкой.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего “Барыса” Кертиса Волка по п.1.15. статьи 27 дисциплинарного регламента, и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении лиги.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий матч «Барыс» проведет дома 12 января — примет казанский «Ак Барс».

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0:2, 1:1, 1:0
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