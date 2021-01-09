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9 января, источник: Vesti.kz

«Ак Барс» определился с составом на матч с «Барысом»

В заявку попал и Найджел Доус.

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Источник: РИА "Новости"

Казанский «Ак Барс» объявил состав на выездную серию в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

10 января «барсы» сыграют в Уфе с местным «Салаватом Юлаевым», а 12 января проведут матч в Казахстане против «Барыса».

Хоккей

КХЛ 2020-2021
Неделя 21, 12.01.2021, 16:30

Барыс-Ак Барс-

Тренерский штаб «Ак Барса» взял в поездку 28 игроков:

вратари: Артур Ахтямов, Тимур Билялов, Адам Рейдеборн;.

защитники: Микаэль Викстранд, Даниил Журавлёв, Никита Лямкин, Тревор Мерфи, Андрей Педан, Роман Рукавишников, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин;.

нападающие: Александр Бурмистров, Дмитрий Воронков, Станислав Галиев, Михаил Глухов, Стефан Да Коста, Найджел Доус, Никита Дыняк, Иван Емец, Данис Зарипов, Патрис Кормье, Артем Лукоянов, Роман Любимов, Харри Песонен, Кирилл Петров, Илья Сафонов, Михаил Фисенко.

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