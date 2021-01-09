Хоккеисты минского «Динамо» уступили московским одноклубникам в матче чемпионата КХЛ

После стартового вбрасывания ни одна из двух дружин долгое время не могла воплотить свои опасные моменты в результативные броски по воротам соперников. Более того, команда Крэйга Вудкрофта смотрелась куда более предпочтительнее московских динамовцев, которые отошли на свою половину площадки, ожидая ошибок оппонентов.

В итоге, одна из контратак и принесла москвичам успех. На четвертой минуте игры Андрей Миронов реализовал большинство, завершив комбинацию начатую Даниилом Тарасовым и Владиславом Ефремовым. Заработав преимущество, хозяева площадки вновь отошли к своим воротам и сдерживали атаки соперников.

Во второй трети матча минчане также хорошо смотрелись в позиционном нападении. У «зубров» было немало шансов не только для того чтобы сравнять счет, но и выйти вперед. Так, подопечные Крэйга Вудкрофта не реализовали четыре большинства. Очевидно, команде весьма не хватало пропускающих поединок Райана Спуннера и Бреннана Менелла.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_90c1a955856a87f1faa74c905f22a356_hd/2_7031326995/61b34a14f6f10d9faea7708bc89d4f7b/4765889313?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Москвичи хладнокровно отбивались от атак соперников, а на 30-й минуте нанесли еще один чувствительный удар по надеждам белорусских болельщиков на успешный исход поединка. Отличился Иван Муранов, первым подоспевший на добивание после опасного броска Ивана Игумнова. Спустя несколько минут выпускник хоккейной школы московского Динамо получил еще один шанс для того чтобы забросить третью шайбу, однако не слишком уверенно сыграл при выходе один на один с Домиником Фурхом.

В третьем периоде рисунок игры не изменился. Минчане атаковали, москвичи же, старательно играли в обороне и ждали своего шанса отличится. Когда была бессильна защита российского клуба, на выручку приходил голкипер Александр Еременко. Несмотря на старания хоккеистов обеих дружин, счет до финального свистка так и не изменился.