«Локомотив» в третий раз в сезоне обыграл рижское «Динамо»
«Локомотив» нанес поражение рижскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Локомотив» нанес поражение рижскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Теему Пулккинен, Павел Красковский, Даниил Мисюль и Артем Ильенко. У хозяев единственная шайба на счету Лауриса Дарзиньша.
Отметим, что для ярославского клуба эта победа стала третьей в текущем сезоне над латвийцами. После этой встречи гости набрали 61 очко и находятся на 3-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Рижский клуб располагается на 11-й строчке, имея в активе 21 очко.
В следующем матче «Динамо» дома примет ЦСКА (12 января), а «Локомотив» на выезде сыграет со «Спартаком» (11 января).