«Локомотив» в третий раз в сезоне обыграл рижское «Динамо»

В составе победителей отличились Теему Пулккинен, Павел Красковский, Даниил Мисюль и Артем Ильенко. У хозяев единственная шайба на счету Лауриса Дарзиньша.

Отметим, что для ярославского клуба эта победа стала третьей в текущем сезоне над латвийцами. После этой встречи гости набрали 61 очко и находятся на 3-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Рижский клуб располагается на 11-й строчке, имея в активе 21 очко.