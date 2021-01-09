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9 января, источник: Матч ТВ

«Локомотив» в третий раз в сезоне обыграл рижское «Динамо»

«Локомотив» нанес поражение рижскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей отличились Теему Пулккинен, Павел Красковский, Даниил Мисюль и Артем Ильенко. У хозяев единственная шайба на счету Лауриса Дарзиньша.

Отметим, что для ярославского клуба эта победа стала третьей в текущем сезоне над латвийцами. После этой встречи гости набрали 61 очко и находятся на 3-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Рижский клуб располагается на 11-й строчке, имея в активе 21 очко.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче «Динамо» дома примет ЦСКА (12 января), а «Локомотив» на выезде сыграет со «Спартаком» (11 января).

Динамо Р
1:4
1:2, 0:2, 0:0
Локомотив
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