«Авангард» победил «Металлург» в матче КХЛ. Ковальчук отметился шайбой и передачей

В составе победителей шайбы забросили Денис Зернов (15-я минута), Рид Буше (17), Илья Ковальчук (20) и Корбэн Найт (60). У «Металлурга» отличились Андрей Чибисов (34) и Егор Мартынов (50). Ковальчук, перешедший в «Авангард» в декабре, также отметился голевой передачей. Он набрал пять очков (три шайбы + две передачи) в пяти играх.