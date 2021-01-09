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21:40 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» победил «Металлург» в матче КХЛ. Ковальчук отметился шайбой и передачей

ТАСС, 9 января. Омский «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась на арене в Балашихе, где «Авангард» проводит домашние матчи.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Денис Зернов (15-я минута), Рид Буше (17), Илья Ковальчук (20) и Корбэн Найт (60). У «Металлурга» отличились Андрей Чибисов (34) и Егор Мартынов (50). Ковальчук, перешедший в «Авангард» в декабре, также отметился голевой передачей. Он набрал пять очков (три шайбы + две передачи) в пяти играх.

«Авангард» одержал третью победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 очка в 44 матчах. «Металлург» идет третьим на Востоке, имея в активе 55 очков после 44 встреч.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче подопечные Боба Хартли 13 января на домашней площадке примут нижегородское «Торпедо», «Металлург» двумя днями ранее в гостях встретится с минским «Динамо».

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Авангард
4:2
3:0, 0:1, 1:1
Металлург Мг
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