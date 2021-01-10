ЦСКА во второй раз в сезоне победил СКА в матче КХЛ
ТАСС, 10 января. Московский ЦСКА обыграл петербургский СКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в
ТАСС, 10 января. Московский ЦСКА обыграл петербургский СКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в
В составе СКА две шайбы забросил Андрей Кузьменко (13-я и 29-я минуты). У ЦСКА отличились Артем Сергеев (24), Иван Телегин (49) и Константин Окулов (63).
ЦСКА во второй раз обыграл СКА в сезоне, ранее команды обменялись домашними победами (4:3 в серии буллитов в
ЦСКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 67 очков в 43 матчах. СКА идет вторым, имея в активе 60 очков после 45 встреч. В следующем матче подопечные Игоря Никитина 12 января в гостях сыграют с рижским «Динамо», а клуб из
В других матчах игрового дня хабаровский «Амур» дома победил пекинский «Куньлунь» (5:4), хельсинкский «Йокерит» на своей площадке переиграл екатеринбургский «Автомобилист» (3:2), нижнекамский «Нефтехимик» в гостях уступил подольскому «Витязю» (0:3), «Сочи» на выезде проиграл череповецкой «Северстали» (4:2), а нижегородское «Торпедо» дома оказалось сильнее челябинского «Трактора» (3:2).