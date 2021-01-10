ЦСКА во второй раз в сезоне победил СКА в матче КХЛ

В составе СКА две шайбы забросил Андрей Кузьменко (13-я и 29-я минуты). У ЦСКА отличились Артем Сергеев (24), Иван Телегин (49) и Константин Окулов (63).

ЦСКА во второй раз обыграл СКА в сезоне, ранее команды обменялись домашними победами (4:3 в серии буллитов в Санкт-Петербурге и 3:1 в Москве).

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_1212eff1c7c1cae9310e30bb56214150_hd/q751917/14fef1029645ca37282ec0d030074af0/4765978040?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 67 очков в 43 матчах. СКА идет вторым, имея в активе 60 очков после 45 встреч. В следующем матче подопечные Игоря Никитина 12 января в гостях сыграют с рижским «Динамо», а клуб из Санкт-Петербурга в этот же день на домашней арене встретится с «Сочи».