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21:48 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА во второй раз в сезоне победил СКА в матче КХЛ

ТАСС, 10 января. Московский ЦСКА обыграл петербургский СКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в присутствии 3069 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе СКА две шайбы забросил Андрей Кузьменко (13-я и 29-я минуты). У ЦСКА отличились Артем Сергеев (24), Иван Телегин (49) и Константин Окулов (63).

ЦСКА во второй раз обыграл СКА в сезоне, ранее команды обменялись домашними победами (4:3 в серии буллитов в Санкт-Петербурге и 3:1 в Москве).

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ЦСКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 67 очков в 43 матчах. СКА идет вторым, имея в активе 60 очков после 45 встреч. В следующем матче подопечные Игоря Никитина 12 января в гостях сыграют с рижским «Динамо», а клуб из Санкт-Петербурга в этот же день на домашней арене встретится с «Сочи».

В других матчах игрового дня хабаровский «Амур» дома победил пекинский «Куньлунь» (5:4), хельсинкский «Йокерит» на своей площадке переиграл екатеринбургский «Автомобилист» (3:2), нижнекамский «Нефтехимик» в гостях уступил подольскому «Витязю» (0:3), «Сочи» на выезде проиграл череповецкой «Северстали» (4:2), а нижегородское «Торпедо» дома оказалось сильнее челябинского «Трактора» (3:2).

СКА
2:3ОТ
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ЦСКА
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