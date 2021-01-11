Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Спартак
Локомотив
02
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Мн
Металлург Мг
02
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Йокерит
20
Хоккей. КХЛ
12.01
Амур
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
12.01
Сибирь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
12.01
Барыс
Ак Барс
Все события
Фоторепортажи
24Дружба народов СССР, самса, горилка: еще одно путешествие в прошлое в Москве
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
12:21 (мск), источник: Vesti.kz

Подвинут конкурентов в КХЛ, или как изменилась ситуация для «Барыса» в гонке за «Ак Барсом» и «Авангардом»

Команда занимает восьмое место на «Востоке».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Казахстанский клуб «Барыс» получил возможность подняться выше по турнирной таблице после неудачных игр прямых конкурентов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). О «бонусах» для команды Юрия Михайлиса — в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичные хоккеисты с 49 очками идут на восьмом месте, но имеют два-четыре матча запаса перед вышестоящими конкурентами. А если учесть, что отставание от пятого места на «Востоке» в три очка, то пара «лишних» побед может компенсировать этот отрыв. Кого же из тройки, куда входят «Торпедо» (52 очка), «Трактор» (51) и «Автомобилист» (51), обойдет «Барыс»?

Во время загрузки произошла ошибка.

Первый претендент — челябинский клуб, который проиграл пять последних игр, набрав всего одно очко. Если взглянуть на их расписание, то можно предположить, что серия продолжится, ведь там «Локомотив», «Авангард» и «Салават Юлаев». Определяющей может стать очная встреча конкурентов, намеченная на 26 января в Казахстане.

Два матча проиграл и «Автомобилист» после пяти игр с набранными очками. Временная успешная серия помогла российской команде не выпасть из зоны плей-офф, но до полной стабильности в результатах еще нужно пройти определенный путь. «Барыс» и «Автомобилист» до конца регулярного чемпионата сыграют еще два раза, а сейчас их счет 1:1 (2:3 и 3:2) .

Хоккей

КХЛ 2020-2021
Неделя 21, 12.01.2021, 16:30

Барыс-Ак Барс-

«Торпедо, проиграв «Барысу» в овертайме (2:3 ОТ), выиграло пять матчей из семи. Возможно, что российская команда сумеет удержать место в первой пятерке, ведь из трех конкурентов казахстанской команды выглядит постабильнее. Единственный минус — нижегородцы провели наибольшее количество игр среди рассматриваемого нами квартета (44 матча).

Лидеры конференции тоже играли чаще, чем «Барыс», но четверка оторвалась на шесть и более очков. Конечно, теоретически догнать «Салават Юлаев» (56) и «Металлург» (55) еще возможно, но уфимцы набрали очки во всех пяти последних встречах, а магнитогорцы — в трех. «Ак Барс» (68) с «Авангардом» (62), скорее всего, так и финишируют в дуэте первых на «Востоке».

Напомним, завтра, 12 января, «Барыс» сыграет на своем льду с казанским «Ак Барсом», который возглавляет таблицу в КХЛ. Российская команда набрала 68 очков, а «Барыс» — 49. Клубы дважды встречались в этом сезоне и обменялись гостевыми победами (1:0 ОТ и 1:3).

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Наши победы в спорте, которые вы могли упустить за праздники
Российские хоккеисты вошли в топ-10 лучших игроков НХЛ
Рекордные трансферные окна РПЛ. Клубы закупались на 284 млн евро
«Локомотив» примет решение о будущем Николича в конце сезона
Глава UFC назвал правильного соперника для последнего боя Хабиба
Крутую спортивную куртку Xiaomi продают по минимальной цене
Сербский футболист «Сочи» намерен попасть в сборную России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь