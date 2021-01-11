Подвинут конкурентов в КХЛ, или как изменилась ситуация для «Барыса» в гонке за «Ак Барсом» и «Авангардом»

Казахстанский клуб «Барыс» получил возможность подняться выше по турнирной таблице после неудачных игр прямых конкурентов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). О «бонусах» для команды Юрия Михайлиса — в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичные хоккеисты с 49 очками идут на восьмом месте, но имеют два-четыре матча запаса перед вышестоящими конкурентами. А если учесть, что отставание от пятого места на «Востоке» в три очка, то пара «лишних» побед может компенсировать этот отрыв. Кого же из тройки, куда входят «Торпедо» (52 очка), «Трактор» (51) и «Автомобилист» (51), обойдет «Барыс»?

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--40b298c23d2397927c8c" data-vnd="40b298c23d2397927c8c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=40b298c23d2397927c8c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Первый претендент — челябинский клуб, который проиграл пять последних игр, набрав всего одно очко. Если взглянуть на их расписание, то можно предположить, что серия продолжится, ведь там «Локомотив», «Авангард» и «Салават Юлаев». Определяющей может стать очная встреча конкурентов, намеченная на 26 января в Казахстане.

Два матча проиграл и «Автомобилист» после пяти игр с набранными очками. Временная успешная серия помогла российской команде не выпасть из зоны плей-офф, но до полной стабильности в результатах еще нужно пройти определенный путь. «Барыс» и «Автомобилист» до конца регулярного чемпионата сыграют еще два раза, а сейчас их счет 1:1 (2:3 и 3:2) .

Хоккей КХЛ 2020-2021 Неделя 21, 12.01.2021, 16:30 Барыс - Ак Барс -

«Торпедо, проиграв «Барысу» в овертайме (2:3 ОТ), выиграло пять матчей из семи. Возможно, что российская команда сумеет удержать место в первой пятерке, ведь из трех конкурентов казахстанской команды выглядит постабильнее. Единственный минус — нижегородцы провели наибольшее количество игр среди рассматриваемого нами квартета (44 матча).

Лидеры конференции тоже играли чаще, чем «Барыс», но четверка оторвалась на шесть и более очков. Конечно, теоретически догнать «Салават Юлаев» (56) и «Металлург» (55) еще возможно, но уфимцы набрали очки во всех пяти последних встречах, а магнитогорцы — в трех. «Ак Барс» (68) с «Авангардом» (62), скорее всего, так и финишируют в дуэте первых на «Востоке».