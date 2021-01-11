Подвинут конкурентов в КХЛ, или как изменилась ситуация для «Барыса» в гонке за «Ак Барсом» и «Авангардом»
Команда занимает восьмое место на «Востоке».
Команда занимает восьмое место на «Востоке».
Казахстанский клуб «Барыс» получил возможность подняться выше по турнирной таблице после неудачных игр прямых конкурентов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). О «бонусах» для команды Юрия Михайлиса — в материале корреспондента Vesti.kz.
Столичные хоккеисты с 49 очками идут на восьмом месте, но имеют
Первый претендент — челябинский клуб, который проиграл пять последних игр, набрав всего одно очко. Если взглянуть на их расписание, то можно предположить, что серия продолжится, ведь там «Локомотив», «Авангард» и «Салават Юлаев». Определяющей может стать очная встреча конкурентов, намеченная на 26 января в Казахстане.
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«Торпедо, проиграв «Барысу» в овертайме (2:3 ОТ), выиграло пять матчей из семи. Возможно, что российская команда сумеет удержать место в первой пятерке, ведь из трех конкурентов казахстанской команды выглядит постабильнее. Единственный минус — нижегородцы провели наибольшее количество игр среди рассматриваемого нами квартета (44 матча).
Лидеры конференции тоже играли чаще, чем «Барыс», но четверка оторвалась на шесть и более очков. Конечно, теоретически догнать «Салават Юлаев» (56) и «Металлург» (55) еще возможно, но уфимцы набрали очки во всех пяти последних встречах, а магнитогорцы — в трех. «Ак Барс» (68) с «Авангардом» (62), скорее всего, так и финишируют в дуэте первых на «Востоке».
Напомним, завтра, 12 января, «Барыс» сыграет на своем льду с казанским «Ак Барсом», который возглавляет таблицу в КХЛ. Российская команда набрала 68 очков, а «Барыс» — 49. Клубы дважды встречались в этом сезоне и обменялись гостевыми победами (1:0 ОТ и 1:3).