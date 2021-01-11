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20:55 (мск), источник: Sport24

«Автомобилист» обыграл «Йокерит» в Екатеринбурге

В понедельник, 11 января, в матче регулярного чемпионата КХЛ в Екатеринбурге Автомобилист принимал финский Йокерит.

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Источник: Sport24

Встреча завершилась победой хоккеистов «Автомобилиста» со счетом 2:0. В первом периоде отличился Георгий Белоусов, а в конце игры шайбу забросил Питер Холланд.

Вратарь екатеринбургской команды Владислав Гросс впервые в карьере сыграл на ноль, совершив 26 сэйвов.

«Автомобилист», победивший после двух поражений кряду, проведет следующую игру в гостях 13 января против «Спартака».

Что касается «Йокерита», то команда из Хельсинки в тот же день сыграет на выезде с «Нефтехимиком».

Автомобилист
2:0
1:0, 0:0, 1:0
Йокерит
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