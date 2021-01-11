«Автомобилист» обыграл «Йокерит» в Екатеринбурге
В понедельник, 11 января, в матче регулярного чемпионата КХЛ в Екатеринбурге Автомобилист принимал финский Йокерит.
В понедельник, 11 января, в матче регулярного чемпионата КХЛ в Екатеринбурге Автомобилист принимал финский Йокерит.
Встреча завершилась победой хоккеистов «Автомобилиста» со счетом 2:0. В первом периоде отличился Георгий Белоусов, а в конце игры шайбу забросил Питер Холланд.
Вратарь екатеринбургской команды Владислав Гросс впервые в карьере сыграл на ноль, совершив 26 сэйвов.
«Автомобилист», победивший после двух поражений кряду, проведет следующую игру в гостях 13 января против «Спартака».
Что касается «Йокерита», то команда из Хельсинки в тот же день сыграет на выезде с «Нефтехимиком».