Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
11.01
Спартак
Локомотив
43
Хоккей. КХЛ
11.01
Динамо Мн
Металлург Мг
24
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
11.01
Автомобилист
Йокерит
20
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Ак Барс
Все события
Фоторепортажи
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
24Дружба народов СССР, самса, горилка: еще одно путешествие в прошлое в Москве
11 января, источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» уступили магнитогорскому «Металлургу» в матче чемпионата КХЛ

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» уступили магнитогорскому «Металлургу» в матче чемпионата КХЛ. Игра завершилась в пользу подопечных Ильи Воробьева со счетом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В первом периоде острые моменты возникали как у одних, так и других ворот. Несмотря на грамотную организацию игры в обороне «Металлурга», у минчан могли отличиться Шейн Принс и Илья Усов. Однако свои моменты они не использовали. Ближе к середине периода динамовцы прижались к своим воротам, позволив гостям перехватить инициативу. К сожалению для болельщиков «зубров», гости отнеслись к своим эпизодам более рачительно.

На 11-й минуте счет открыл Николай Кулемин точным броском в девятку, а через три минуты Алексея Колосова огорчил Николай Прохоркин, завершивший контратаку своей команды метким броском. Получив две шайбы в свои ворота, «зубры» начали нагнетать ситуацию на половине площадки соперников, однако им вновь не хватило точности в завершении атак.

После перерыва игроки «Динамо» больше доминировали в чужой зоне, особенно в первой половине второго периода. Однако шайба упорно не шла в ворота. Гости постарались отодвинуть игру к воротам соперников, упростив ее и стараясь не совершать ошибок при передачах. Им удались несколько атак, после которых Алексей Колосов чудом спас «зубров». Впрочем, третья шайба все равно побывала в воротах минчан. На 33-й минуте снайперским броском отличился Деннис Расмуссен. Вратарь «Динамо», закрытый своими и чужими игроками в момент броска, был в данном эпизоде бессилен.

После того как «лисы» увеличили преимущество в счете, они отошли к своим воротам, действуя вторым номером, и поплатились за это на 35-й минуте. Денис Мосалев оформил свое первое взятие ворот в форме минской дружины с помощью Александра Когалева и Владислава Еременко.

Заключительный период матча магнитогорцы начали с активных атак. Впрочем, быстро минчане вернули себе инициативу и успех не заставил себя ждать. На 48-й минуте игрок «зубров» Павел Варфоломеев забросил в ворота своей бывшей команды. Но «сталевары» не стали окончательно играть в откат. Незадолго до финальной сирены Николай Голдобин отпасовал из-за ворот на Григория Дронова, и он поразил ворота «Динамо» в четвертый раз.

Минчане незадолго до сирены взяли тайм-аут и сняли с игры вратаря, но избежать второго подряд поражения команда Крэйга Вудкрофта не смогла.

Динамо Мн
2:4
0:2, 1:1, 1:1
Металлург Мг
 Гороскоп на май 2020
Бездомная собака повздорила с львицей и попала на видео
Российский хоккей может лишиться большого пласта игроков
«Детройт» поместил российского хоккеиста на драфт отказов
Российские гандболисты выйдут на ЧМ без флага, но с надеждой
У «Реала» проблемы, «Барселона» на подъеме: Топ-5 ставок дня
Глава UFC назвал правильного соперника для последнего боя Хабиба
«Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль» в Кубке Англии по футболу
Сербский футболист «Сочи» намерен попасть в сборную России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь