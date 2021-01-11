Хоккеисты минского «Динамо» уступили магнитогорскому «Металлургу» в матче чемпионата КХЛ

В первом периоде острые моменты возникали как у одних, так и других ворот. Несмотря на грамотную организацию игры в обороне «Металлурга», у минчан могли отличиться Шейн Принс и Илья Усов. Однако свои моменты они не использовали. Ближе к середине периода динамовцы прижались к своим воротам, позволив гостям перехватить инициативу. К сожалению для болельщиков «зубров», гости отнеслись к своим эпизодам более рачительно.

На 11-й минуте счет открыл Николай Кулемин точным броском в девятку, а через три минуты Алексея Колосова огорчил Николай Прохоркин, завершивший контратаку своей команды метким броском. Получив две шайбы в свои ворота, «зубры» начали нагнетать ситуацию на половине площадки соперников, однако им вновь не хватило точности в завершении атак.

После перерыва игроки «Динамо» больше доминировали в чужой зоне, особенно в первой половине второго периода. Однако шайба упорно не шла в ворота. Гости постарались отодвинуть игру к воротам соперников, упростив ее и стараясь не совершать ошибок при передачах. Им удались несколько атак, после которых Алексей Колосов чудом спас «зубров». Впрочем, третья шайба все равно побывала в воротах минчан. На 33-й минуте снайперским броском отличился Деннис Расмуссен. Вратарь «Динамо», закрытый своими и чужими игроками в момент броска, был в данном эпизоде бессилен.

После того как «лисы» увеличили преимущество в счете, они отошли к своим воротам, действуя вторым номером, и поплатились за это на 35-й минуте. Денис Мосалев оформил свое первое взятие ворот в форме минской дружины с помощью Александра Когалева и Владислава Еременко.

Заключительный период матча магнитогорцы начали с активных атак. Впрочем, быстро минчане вернули себе инициативу и успех не заставил себя ждать. На 48-й минуте игрок «зубров» Павел Варфоломеев забросил в ворота своей бывшей команды. Но «сталевары» не стали окончательно играть в откат. Незадолго до финальной сирены Николай Голдобин отпасовал из-за ворот на Григория Дронова, и он поразил ворота «Динамо» в четвертый раз.