«Спартак» в первый раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграл «Локомотив»

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В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Анатолий Никонцев (22-я минута), Илья Талалуев (48), Евгений Кулик (58) и Сергей Широков (59). У «Локомотива» отличились Андре Петерссон (13), Александр Дарьин (16) и Максим Осипов (33).

Матч стал 300-м в КХЛ для защитника «Локомотива» Рушана Рафикова. В нынешнем сезоне команды встретились в четвертый раз, во всех предыдущих матчах победу одержал «Локомотив» (7:2, 2:1 ОТ, 1:0 Б).

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» с 50 очками в 45 матчах занимает седьмую строчку, «Локомотив» идет третьим, набрав 61 очко в 44 играх. В следующей игре «Спартак» 13 января примет екатеринбургский «Автомобилист», ярославцы 14 января дома встретятся с московским ЦСКА.