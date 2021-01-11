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11 января, источник: ТАСС

«Спартак» в первый раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграл «Локомотив»

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Московский «Спартак» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 4:3. Матч прошел в Москве на «ЦСКА-Арене» в присутствии 2 663 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"
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В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Анатолий Никонцев (22-я минута), Илья Талалуев (48), Евгений Кулик (58) и Сергей Широков (59). У «Локомотива» отличились Андре Петерссон (13), Александр Дарьин (16) и Максим Осипов (33).

Матч стал 300-м в КХЛ для защитника «Локомотива» Рушана Рафикова. В нынешнем сезоне команды встретились в четвертый раз, во всех предыдущих матчах победу одержал «Локомотив» (7:2, 2:1 ОТ, 1:0 Б).

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» с 50 очками в 45 матчах занимает седьмую строчку, «Локомотив» идет третьим, набрав 61 очко в 44 играх. В следующей игре «Спартак» 13 января примет екатеринбургский «Автомобилист», ярославцы 14 января дома встретятся с московским ЦСКА.

В других матчах игрового дня екатеринбургский «Автомобилист» дома обыграл хельсинкский «Йокерит» (2:0), а магнитогорский «Металлург» на выезде победил минское «Динамо» (4:2).

Спартак
4:3
0:2, 1:1, 3:0
Локомотив
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