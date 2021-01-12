Заступился за одноклубника в драке и «привез» пару голов. Как играет в «Барысе» силовой защитник из Канады

Канадский защитник Диллон Хетерингтон рассматривался как потенциальный напарник для Даррена Дица, но не смог проявить необходимую надежность в игре с лидером «Барыса» и был отправлен ниже по ротации. Его силовые приемы и результативные нарушения правил — характеристики игры силового хоккеиста. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

25-летний Хетерингтон, который присоединился к команде по ходу регулярного чемпионата в КХЛ, произвел 44 силовых приема. По этому показателю в команде он уступает только двум форвардам — Мэтту Фрэттину (48 «хитов») и Дмитрию Шевченко (46 «хитов»). Помимо семи (2+5) очков за результативность, у канадского защитника 28 минут штрафа.

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В выездном матче со СКА при счете 2:2 за толчок клюшкой Хетерингтон был удален на две минуты, а соперники реализовали большинство и вышли вперед. В третьем периоде казахстанцы снова восстановили паритет, но четвертую шайбу отыграть не смогли и проиграли встречу (3:4).

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_ba73639823c8dec6a93253334bbf951d_hd/q747709/a34db79996b8ab340f373082c3c18537/4766122919?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще один фол случился в матче с «Металлургом», когда «Барыс» должен был удержать преимущество в одну шайбу (2:1). Канадский защитник ударил соперника клюшкой и получил две минуты в штраф-боксе за 68 секунд до финальной сирены. «Металлург» реализовал большинство и перевел встречу в овертайм, но два очка для казахстанцев спас забитым голом Фрэттин (3:2 ОТ).

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_c05b9eb396300c49f88df93dbee3069b_hd/q748829/c08ce5c5cfa1d94716b2f3208433cc8a/4766122931?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Самое полезное удаление Хетерингтон получил в матче с «Амуром», когда соперник играл в большинстве после долгосрочного удаления Антона Сагадеева. Защитник вступился за Кертиса Волка после агрессии со стороны Доминика Машина и получил пятиминутный штраф за драку с первой дисквалификацией в КХЛ. «Барыс» хоть и пропустил в меньшинстве, но выиграл матч в буллитной серии (5:4 Б). Подвинут конкурентов в КХЛ, или как изменилась ситуация для «Барыса» в гонке за «Ак Барсом» и «Авангардом».