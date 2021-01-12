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14:03 (мск), источник: Vesti.kz

Заступился за одноклубника в драке и «привез» пару голов. Как играет в «Барысе» силовой защитник из Канады

25-летний игрок не стал лидером клуба.

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Канадский защитник Диллон Хетерингтон рассматривался как потенциальный напарник для Даррена Дица, но не смог проявить необходимую надежность в игре с лидером «Барыса» и был отправлен ниже по ротации. Его силовые приемы и результативные нарушения правил — характеристики игры силового хоккеиста. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

25-летний Хетерингтон, который присоединился к команде по ходу регулярного чемпионата в КХЛ, произвел 44 силовых приема. По этому показателю в команде он уступает только двум форвардам — Мэтту Фрэттину (48 «хитов») и Дмитрию Шевченко (46 «хитов»). Помимо семи (2+5) очков за результативность, у канадского защитника 28 минут штрафа.

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В выездном матче со СКА при счете 2:2 за толчок клюшкой Хетерингтон был удален на две минуты, а соперники реализовали большинство и вышли вперед. В третьем периоде казахстанцы снова восстановили паритет, но четвертую шайбу отыграть не смогли и проиграли встречу (3:4).

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Еще один фол случился в матче с «Металлургом», когда «Барыс» должен был удержать преимущество в одну шайбу (2:1). Канадский защитник ударил соперника клюшкой и получил две минуты в штраф-боксе за 68 секунд до финальной сирены. «Металлург» реализовал большинство и перевел встречу в овертайм, но два очка для казахстанцев спас забитым голом Фрэттин (3:2 ОТ).

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Самое полезное удаление Хетерингтон получил в матче с «Амуром», когда соперник играл в большинстве после долгосрочного удаления Антона Сагадеева. Защитник вступился за Кертиса Волка после агрессии со стороны Доминика Машина и получил пятиминутный штраф за драку с первой дисквалификацией в КХЛ. «Барыс» хоть и пропустил в меньшинстве, но выиграл матч в буллитной серии (5:4 Б). Подвинут конкурентов в КХЛ, или как изменилась ситуация для «Барыса» в гонке за «Ак Барсом» и «Авангардом».

Добавим, что сегодня, 12 января, столичный «Барыс» на своем льду примет лидера регулярного чемпионата в КХЛ — казанский «Ак Барс». Казахстанские хоккеисты с 49 очками идут на восьмом месте на «Востоке», а российская команда набрала на 19 баллов больше. Игру покажут в прямом эфире. Даррен Диц снова будет опасен? Лидер «Барыса» может обновить личный рекорд в КХЛ.

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