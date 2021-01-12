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15:03 (мск), источник: Vesti.kz

Найджел Доус назвал самого опасного игрока в «Барысе» и высказался о возвращении в Казахстан

Форвард «Ак Барса» рассказал о настрое на матч.

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Источник: РИА "Новости"

Нападающий «Ак Барса» Найджел Доус поделился ожиданиями от матча против своего бывшего клуба — казахстанского «Барыса». Его слова приводит официальный сайт казанского клуба.
Игра в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоится сегодня, 12 января, в Нур-Султане. Начало встречи в 19:30 по столичному времени.

— Какой настрой у «Ак Барса» на этот матч?

— Мы не можем быть довольны прошлым матчем, хочется отыграться за него. Надеюсь, будем дисциплинированнее, потому что в Уфе игра пять на пять была довольно равной, соперник оторвался от нас в третьем периоде из-за  наших частых удалений. Нужно держаться подальше от штрафного бокса.

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КХЛ 2020-2021
Неделя 21, 12.01.2021, 16:30

Барыс2Ак Барс3

— С какими эмоциями вы возвращаетесь в Нур-Султан на матчи против «Барыса»?

— Это всегда приятно, я отлично знаком с городом, но уже пару лет не играю здесь, и матч против «Барыса» теперь не такое большое событие, как в первый раз.

— Вы еще видите что-то  знакомое в игре «Барыса» в этом сезоне или все сильно изменилось?

— Вижу знакомое по сравнению с прошлым сезоном, после моего ухода сменились и тренеры, и игроки. Стиль игры другой, но это все еще опасная команда, хорошо выступающая в сезоне. Нам точно будет непросто.

— Что делает «Барыс» опасным сегодня?

— Эта команда всегда находит в себе силы биться до последнего. Менеджмент умеет находить таких игроков, и местные хоккеисты здорово выступают. Работают все четыре звена, вратари хорошие, плюс в составе лучший атакующий защитник лиги Даррен Диц, нужно быть аккуратнее, когда он на льду.

— У вас есть секрет игры против Дица?

— Игроки такого уровня умеют использовать почти все свои моменты. Поэтому важно исключить эти ситуации, не давать ему подключаться к атакам. Но в матчах невозможно концентрироваться на одном игроке, поэтому здесь дело в том, как мы сыграем командой против «Барыса», — сказал Доус.

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