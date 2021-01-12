Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Барыс
Ак Барс
23
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сочи
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Салават Юлаев
13
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Куньлунь
31
Все события
Фоторепортажи
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
15Спортсмены, которых мы потеряли в 2020 году
15:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Амур» продлил победную серию до трёх матчей, повторно обыграв «Куньлунь Ред Стар»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Куньлунь Ред Стар».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Светлова, продлившей победную серию до двух матчей. 10 января команды также встречались в Хабаровске — тогда «Амур» победил со счётом 5:4.

Сегодня в составе хабаровской команды дубль оформил нападающий четвёртого звена Александр Шаров. Примечательно, что 25-летний нападающий стал игроком «Амура» в ходе сезона в результате обмена с «Трактором». В этом сезоне российский форвард провёл 15 матчей в челябинской команде и ещё девять встреч за «Амур» и никак не мог открыть счёт заброшенными шайбам. Голы в ворота «Куньлуня» стали для Шарова первыми в нынешнем сезоне. Третью шайбу «тигров» забросил нападающий Дмитрий Лугин. В составе «драконов» в заключительной трети отличился Вячеслав Лещенко.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 35-й минуте матча нападающий хозяев Томаш Зогорна провёл эффектный бой с форвардом гостей Спенсером Фу. Чешский форвард завершил драку красивым борцовским приёмом, в результате которого Фу оказался на льду.

Читайте также
Амур
3:1
1:0, 2:0, 0:1
Куньлунь
 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Назван лучший тренер десятилетия по версии IFFHS
Это’О назвал игрока, который может заменить Месси в «Барселоне»
Экс-игрок «Локомотива» стал селекционером клуба
У «Реала» проблемы, «Барселона» на подъеме: Топ-5 ставок дня
В России задумались о проведении Олимпиады-2030
На правильном пути. 85 лет спортивному обществу «Локомотив»
РПЛ и РФС обсудили возможность дополнительной замены
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь