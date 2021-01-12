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15:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» назвал состав на домашний матч с «Ак Барсом»

Начало в 19:30.

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Источник: РИА "Новости"

ХК «Барыс» назвал состав на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского «Ак Барса», сообщают Vesti.kz.

Матч состоится сегодня, 12 января, в Нур-Султане и начнется в 19:30 по местному времени.

Вратарь: Хенрик Карлссон (Йони Ортио);
Даррен Диц — Алекс Линтуниеми, Мэтт Фрэттин — Фил Варон — Кирилл Панюков;
Джесси Блэкер — Диллон Хетерингтон, Линус Виделль — Кертис Волк — Якоб Лилья;
Валерий Орехов — Алексей Маклюков, Роман Старченко — Аркадий Шестаков — Никита Михайлис;
Тамирлан Гайтамиров, Павел Акользин — Антон Сагадеев — Алихан Асетов, Максим Мусоров.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ак Барс» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 68 очков после 44 игр. У «Барыса» же 49 баллов после 41 матча и восьмое место.

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