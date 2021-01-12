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18:02 (мск), источник: Матч ТВ

«Салават» одержал волевую победу над «Сибирью»

Уфимский «Салават Юлаев» на выезде переиграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Хозяева льда первыми открыли счет, но подопечные Томи Лямса быстро восстановили равенство, а в самой концовке встречи смогли еще дважды огорчить сибиряков.

Для уфимцев эта победа стала уже четвертой над командой из Новосибирска в текущем сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Салават» поднялся на третью строчку на Востоке, «Сибирь» — девятая в той же конференции.

Сибирь
1:3
0:0, 0:0, 1:3
Салават Юлаев
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