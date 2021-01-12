«Салават» одержал волевую победу над «Сибирью»

Хозяева льда первыми открыли счет, но подопечные Томи Лямса быстро восстановили равенство, а в самой концовке встречи смогли еще дважды огорчить сибиряков.

Для уфимцев эта победа стала уже четвертой над командой из Новосибирска в текущем сезоне.

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