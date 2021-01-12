«Салават» одержал волевую победу над «Сибирью»
Уфимский «Салават Юлаев» на выезде переиграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Уфимский «Салават Юлаев» на выезде переиграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Хозяева льда первыми открыли счет, но подопечные Томи Лямса быстро восстановили равенство, а в самой концовке встречи смогли еще дважды огорчить сибиряков.
Для уфимцев эта победа стала уже четвертой над командой из Новосибирска в текущем сезоне.
«Салават» поднялся на третью строчку на Востоке, «Сибирь» — девятая в той же конференции.