Экс-игрок минского «Динамо» просит признать его банкротом, хотя зарабатывает 7 млн долларов в год. Как это возможно?

Неожиданная новость прямо перед стартом нового сезона НХЛ: нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кэйн, в сезоне-12/13 сыгравший дюжину матчей за минское «Динамо» в КХЛ, рассказал о долгах на сумму почти в 27 млн долларов и объявил себя банкротом. О его займах сообщалось и ранее: Кэйн должен был банку Centennial больше 8 млн долларов, которые брал как кредит на развитие бизнеса под залог своего контракта с «Шаркс». Но никто не думал, что так все закончится.

Кто такой Кэйн и почему ему давали кредиты?

Эвандер Кэйн — четвертый номер драфта НХЛ-2009, на котором его выбрала «Атланта». Нападающий в лиге больше 10 лет, но для суперзвезды он играет не слишком удачно: всего два чемпионата на 30 шайб, карьерный рекорд — 57 очков за «Виннипег» в сезоне-2011/12.

А еще скандалы: Кэйн вел образ жизни карикатурного темнокожего парня, отжимался с пачками долларов на спине, носил дорогие часы и яркие костюмы и в целом считал хоккей больше шоу, чем спортом. Характер и стремление выделиться любой ценой приводили к негативу в раздевалке. В феврале 2015-го Кэйн пришел на собрание «Виннипега» в спортивном костюме — грубое нарушение внутреннего дресс-кода команды. По слухам, это очень не понравилось ветеранам, и лидер клуба — защитник Дастин Бафлин — отправил одежду в душ. С Кэйном или без — история тактично умалчивает, но после этого инцидента Эвандер не отвечал на звонки, отказался играть против «Ванкувера», и его обменяли в «Баффало».

Эвандер Кэйн в составе минского «Динамо» | Источник: РИА "Новости"

Два года назад Кэйн перешел в «Сан-Хосе», удачно провел концовку сезона и плей-офф, после чего получил жирнейший контракт — 7 млн в год на 7 лет. Больше Кэйна из нападающих «Шаркс» зарабатывает только Логан Кутюр — многолетний лидер и нынешний капитан команды.

Всего за взрослую карьеру Кэйн заработал на данный момент почти 54 млн — разумеется, до вычета налогов. За этот сезон он уже получил подписной бонус (3 млн), так что за оставшийся срок контракта «Сан-Хосе» должен игроку 29 млн.

Те самые кредиты Кэйн брал под обеспечение своего контракта — у банка это не вызывало сомнений, тем более, что расчет строился таким образом, что «Сан-Хосе» просто совершал ежемесячные вычеты из контракта Кэйна для погашения платежей, однако с октября 2019-го они не поступали.

Куда он тратил деньги?

Активы Кэйна, по данным The Athletic — чуть больше 10 млн долларов: в такую сумму оцениваются три дома Эвандера. Этого не хватит для погашения долгов — тем более, что хоккеист указал отрицательный доход (минус 90 тысяч долларов в месяц).

Также на иждивении у Кэйна находятся 7 человек: шестимесячная дочь, сестра, два дяди, мать, отец и престарелая бабушка. Всех их содержит нападающий «Сан-Хосе».

Еще одна проблема — азартные игры. Примерно год назад Кэйну был предъявлен иск от одного из игорных заведений Лас-Вегаса — игрок не выплачивал 500 тысяч долга. Случай Кэйна — довольно редкий, потому что до исков к проигравшим практически не доходит и стороны договариваются о выплатах.

«Даже если клиент пропускает дату платежа, казино не преследует его. Казино спрашивает, когда ждать выплат и в чем дело. Если нужно больше времени, то казино его дает. Они работают с клиентом, чтобы найти решение и договариваются о порядке выплат», — рассказывал The Athletic Энтони Кэбот, специалист в области игрового права с почти 40-летним стажем.

Всего Кэйн за последний год спустил в казино 1,5 млн долларов, а фишки на 500 тысяч ему выдали как раз между гостевыми играми серии плей-офф против «Вегаса».

Что ждет Кэйна?

Ничего хорошего — уже сообщается, что он может пропустить сезон НХЛ. «Должник может расторгнуть свой контракт, он может отказаться от участия в сезоне, что разрешено действующими правилами, так как беспокоится о здоровье в связи с недавним рождением первого ребенка. Если он расторгнет свой контракт или откажется от участия в какой-то момент сезона, должник не получит свою зарплату», — говорится в заявлении о банкротстве.

У Кэйна 47 кредиторов — от банков и частных лиц до его бывшего агентства. Если он продолжит играть, даже остатка по контракту с «Шаркс» может не хватить для полного погашения долгов: от 29 млн на руках останется примерно половина — ведь Кэйн играет в Калифорнии с ее высокими налогами, а в этом сезоне игроки отдадут значительные суммы в виде эскроу (20% от зарплаты), еще 10% будут выплачены им позже.

Это не первый случай банкротства в НХЛ — в 2016-м прогремела история защитника Джека Джонсона. Он выдал доверенность своим родителям, которые спустили почти все его деньги, купив несколько дорогих объектов недвижимости, и взяли несколько кредитов. Джонсону пришлось продать два дома, автомобиль и два года находится в статусе самого низкооплачиваемого игрока НХЛ — большую часть своих доходов он направлял на погашение долга.

Похоже, что-то подобное может ждать Эвандера Кэйна.