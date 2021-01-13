СКА обыграл «Сочи» и прервал четырехматчевую серию поражений в КХЛ

Команды в четвертый раз в нынешнем сезоне сыграли друг с другом, во всех матчах предыдущих матчах также побеждал СКА (4:3, 4:1, 4:1). Петербуржцам удалось прервать четырехматчевую серию поражений в КХЛ, сочинцы же уступили в пятом матче подряд. «Сочи» не может обыграть СКА в КХЛ на протяжении восьми матчей подряд, последняя победа южан над петербуржцами датирована 8 декабря 2017 года.