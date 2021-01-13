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00:04 (мск), источник: ТАСС

СКА обыграл «Сочи» и прервал четырехматчевую серию поражений в КХЛ

ТАСС, 12 января. Петербургский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл «Сочи» со счетом 3:1. Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в присутствии 3026 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев шайбы забросили Эмиль Галимов (16-я минута), Ярослав Дыбленко (23) и Андрей Кузьменко (29). У «Сочи» отличился Сергей Шмелев (41).

Команды в четвертый раз в нынешнем сезоне сыграли друг с другом, во всех матчах предыдущих матчах также побеждал СКА (4:3, 4:1, 4:1). Петербуржцам удалось прервать четырехматчевую серию поражений в КХЛ, сочинцы же уступили в пятом матче подряд. «Сочи» не может обыграть СКА в КХЛ на протяжении восьми матчей подряд, последняя победа южан над петербуржцами датирована 8 декабря 2017 года.

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СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка в 46 матчах. «Сочи» идет десятым с 30 очками после 46 игр. В следующем матче петербуржцы 17 января в гостях сыграют против московского ЦСКА, сочинцы днем ранее примут подольский «Витязь».

Результаты других матчей игрового дня

«Амур» (Хабаровск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:1;.

«Сибирь» (Новосибирск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:3;.

«Барыс» (Нур-Султан) — «Ак Барс» (Казань) — 2:4;.

«Динамо» (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 2:1;.

«Динамо» (Рига) — ЦСКА (Москва) — 1:7.

СКА
3:1
1:0, 2:0, 0:1
Сочи
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