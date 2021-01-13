СКА обыграл «Сочи» и прервал четырехматчевую серию поражений в КХЛ
ТАСС, 12 января. Петербургский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл «Сочи» со счетом 3:1. Встреча прошла в Ледовом дворце в
ТАСС, 12 января. Петербургский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл «Сочи» со счетом 3:1. Встреча прошла в Ледовом дворце в
В составе хозяев шайбы забросили Эмиль Галимов (16-я минута), Ярослав Дыбленко (23) и Андрей Кузьменко (29). У «Сочи» отличился Сергей Шмелев (41).
Команды в четвертый раз в нынешнем сезоне сыграли друг с другом, во всех матчах предыдущих матчах также побеждал СКА (4:3, 4:1, 4:1). Петербуржцам удалось прервать четырехматчевую серию поражений в КХЛ, сочинцы же уступили в пятом матче подряд. «Сочи» не может обыграть СКА в КХЛ на протяжении восьми матчей подряд, последняя победа южан над петербуржцами датирована 8 декабря 2017 года.
СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка в 46 матчах. «Сочи» идет десятым с 30 очками после 46 игр. В следующем матче петербуржцы 17 января в гостях сыграют против московского ЦСКА, сочинцы днем ранее примут подольский «Витязь».
Результаты других матчей игрового дня
«Амур» (Хабаровск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:1;.
«Сибирь» (Новосибирск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:3;.
«Барыс» (Нур-Султан) — «Ак Барс» (Казань) — 2:4;.
«Динамо» (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 2:1;.
«Динамо» (Рига) — ЦСКА (Москва) — 1:7.