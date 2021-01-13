«Я был заряжен». Кормье — о победе «Ак Барса» над «Барысом» и шайбе в ворота бывшего клуба

Нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье прокомментировал победу над казахстанским «Барысом» (4:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Его слова приводит официальный сайт казанского клуба.

В той игре канадец вернулся на лед после трехматчевой дисквалификации и забросил четвертую, последнюю шайбу казанцев в ворота своего бывшего клуба.

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— Вы выглядели очень заряженным сегодня — были рады вернуться на лед?

— Да, был заряжен. Я отвратительно себя чувствовал, сидя в запасе из-за трехматчевой дисквалификации. Ощущение, что подводишь команду, когда не можешь ей никак помочь. Было важно вернуться в состав и сделать максимум, чтобы помочь команде. Я всегда так играю, но сейчас было особенно важно принести энергию в команду и победить.

— То, что матч проходил в Нур-Султане, как-то сказалось или просто возвращение в состав зарядило?

— Честно говоря, просто хотелось снова быть с командой и играть в хоккей. Мы ездили домой на семь дней в Новый год, там все было замечательно, я вернулся отдохнувшим, здоровым, прекрасно себя чувствовал, но не мог выйти на игру. Наконец-то больше не надо кататься спиной вперед на тренировках.

— У вас было много голевых моментов сегодня в двух периодах. Было сложно не расстроиться, не реализовав их?

— Совсем нет. Я никогда сильно не расстраиваюсь, а моменты не реализовываю часто. Просто знаю, что даже упущенный момент говорит, что я правильно играю, раз он появился. Стараюсь упорно работать в каждой смене и считаю, что у нас с Харри (Песоненом) и Петей (Кириллом Петровым) получился хороший матч. Наше звено может создавать напряжение в зоне соперника и заряжать скамейку энергией. Сегодня вся команда провела отличный матч против сложного соперника — довольно важная победа.

— Перед игрой вы сказали, что Песонен — ваш новый друг, и в игре он действительно поступил как друг, отдав вам передачу.

— Ха-ха, еще бы он не отдал! Это шутка, пас был отличный. Харри здорово сыграл сегодня, отлично катался, вообще выглядит серьезным игроком. И в раздевалке проявляет себя как отличный партнер по команде, первое впечатление он точно оставил хорошее.

— Было сложно так среагировать на передачу ровно на пятаке?

— Все я не расскажу, конечно. Но я чуть застыл, потом увидел, что вратарь в другой стороне. Можно сказать, мне и повезло, но движение получилось хорошим.