«Я был заряжен». Кормье — о победе «Ак Барса» над «Барысом» и шайбе в ворота бывшего клуба
Казанцы забросили четыре шайбы.
Казанцы забросили четыре шайбы.
Нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье прокомментировал победу над казахстанским «Барысом» (4:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Его слова приводит официальный сайт казанского клуба.
В той игре канадец вернулся на лед после трехматчевой дисквалификации и забросил четвертую, последнюю шайбу казанцев в ворота своего бывшего клуба.
— Вы выглядели очень заряженным сегодня — были рады вернуться на лед?
— Да, был заряжен. Я отвратительно себя чувствовал, сидя в запасе
— То, что матч проходил в
— Честно говоря, просто хотелось снова быть с командой и играть в хоккей. Мы ездили домой на семь дней в Новый год, там все было замечательно, я вернулся отдохнувшим, здоровым, прекрасно себя чувствовал, но не мог выйти на игру.
— У вас было много голевых моментов сегодня в двух периодах. Было сложно не расстроиться, не реализовав их?
— Совсем нет. Я никогда сильно не расстраиваюсь, а моменты не реализовываю часто. Просто знаю, что даже упущенный момент говорит, что я правильно играю, раз он появился. Стараюсь упорно работать в каждой смене и считаю, что у нас с Харри (Песоненом) и Петей (Кириллом Петровым) получился хороший матч. Наше звено может создавать напряжение в зоне соперника и заряжать скамейку энергией. Сегодня вся команда провела отличный матч против сложного соперника — довольно важная победа.
— Перед игрой вы сказали, что Песонен — ваш новый друг, и в игре он действительно поступил как друг, отдав вам передачу.
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— Было сложно так среагировать на передачу ровно на пятаке?
— Все я не расскажу, конечно. Но я чуть застыл, потом увидел, что вратарь в другой стороне. Можно сказать, мне и повезло, но движение получилось хорошим.
Напомним, что Кормье выступал за «Барыс» в сезоне-2018/19, форвард провел 56 матчей, в которых забил 18 шайб и отдал 22 голевые передачи.