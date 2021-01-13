Провал Дица с финским напарником в «Барысе». Как «Ак Барс» уничтожил самого опасного защитника КХЛ

Защитники Даррен Диц с Алексом Линтуниеми, составляющие первую пару в обороне «Барыса», провалили матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского «Ак Барса». Лидеры в защите позволили забить пару ключевых голов, которые привели к победе соперников. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Перед матчем с сильнейшей командой КХЛ столичный клуб рассматривался как аутсайдер, но по ходу матча сумел вырваться вперед. На гол Кирилла Петрова, который казанцы забили в большинстве, казахстанцы ответили дублем Кирилла Панюкова. В первой пропущенной шайбе Диц, которого называют лучшим и опасным защитником в КХЛ, с Линтуниеми «участие приняли», но помешать ее пропустить не сумели.

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Неудачная позиционная атака при счете 2:2 привела к рейду от Станислава Галиева. Форвард убежал от Дица с нападающим Якобом Лильей. Линтуниеми не смог преследовать соперника сам, поэтому решил подтолкнуть Лилью, чтобы тот настиг Галиева. Не эффективно. «Ак Барс» вышел вперед в счете.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_8eb2aa07358b56e2f4d032147f9001c9_hd/q752377/7b5407c0d54a0da376e034f5dded953d/4766206528?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще одна быстрая атака соперников, где в пару к Дицу попал Мэтт Фрэттин. Линтуниеми решил сыграть агрессивно и снова оказался вне эпизода. Диц с Фрэттином не смогли помешать переиграть Хенрика Карлссона, которого расстреливали по очереди, а финский защитник приехал вынимать шайбу из ворот.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_d51d5e3b8b8abdd254ee48f2031c793a_hd/q752417/f827ba8f82a05163db6049878202ba42/4766206541?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, ведущая пара защитников «Барыса» вместе с партнерами по атаке, которые были в этот момент на льду, не смогли предотвратить угрозу для своих ворот и пропустили ключевые голы в матче. Полезность Дица опустилась до «-9» и по этому показателю в команде он уступает только Аркадию Шестакову («-12»).

Линтуниеми в десяти встречах за «Барыс» очков не набрал, но по полезности находится в плюсе — «+1» (восемь забитых голов и семь пропущенных). Не исключаем, что в дуэт к Дицу вернется кто-то из прежних напарников, ведь решения финского легионера не выглядят усилением игры.

«Барыс» пропустил от своих бывших игроков и потерпел поражение от «Ак Барса».