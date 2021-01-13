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13:16 (мск), источник: Vesti.kz

Провал Дица с финским напарником в «Барысе». Как «Ак Барс» уничтожил самого опасного защитника КХЛ

Ведущая пара защитников пропустила три гола из четырех.

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Источник: РИА "Новости"

Защитники Даррен Диц с Алексом Линтуниеми, составляющие первую пару в обороне «Барыса», провалили матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского «Ак Барса». Лидеры в защите позволили забить пару ключевых голов, которые привели к победе соперников. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Перед матчем с сильнейшей командой КХЛ столичный клуб рассматривался как аутсайдер, но по ходу матча сумел вырваться вперед. На гол Кирилла Петрова, который казанцы забили в большинстве, казахстанцы ответили дублем Кирилла Панюкова. В первой пропущенной шайбе Диц, которого называют лучшим и опасным защитником в КХЛ, с Линтуниеми «участие приняли», но помешать ее пропустить не сумели.

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Неудачная позиционная атака при счете 2:2 привела к рейду от Станислава Галиева. Форвард убежал от Дица с нападающим Якобом Лильей. Линтуниеми не смог преследовать соперника сам, поэтому решил подтолкнуть Лилью, чтобы тот настиг Галиева. Не эффективно. «Ак Барс» вышел вперед в счете.

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Еще одна быстрая атака соперников, где в пару к Дицу попал Мэтт Фрэттин. Линтуниеми решил сыграть агрессивно и снова оказался вне эпизода. Диц с Фрэттином не смогли помешать переиграть Хенрика Карлссона, которого расстреливали по очереди, а финский защитник приехал вынимать шайбу из ворот.

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Таким образом, ведущая пара защитников «Барыса» вместе с партнерами по атаке, которые были в этот момент на льду, не смогли предотвратить угрозу для своих ворот и пропустили ключевые голы в матче. Полезность Дица опустилась до «-9» и по этому показателю в команде он уступает только Аркадию Шестакову («-12»).

Линтуниеми в десяти встречах за «Барыс» очков не набрал, но по полезности находится в плюсе — «+1» (восемь забитых голов и семь пропущенных). Не исключаем, что в дуэт к Дицу вернется кто-то из прежних напарников, ведь решения финского легионера не выглядят усилением игры.

«Барыс» пропустил от своих бывших игроков и потерпел поражение от «Ак Барса».

Добавим, 14 января «Барыс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» из Уфы. Команды являются конкурентами в Восточной конференции: казахстанцы занимают восьмое место с 49 очками, а уфимцы — третьи с 58 баллами.

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Барыс
2:4
1:1, 1:2, 0:1
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