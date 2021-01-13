Дуэли с «Авто» и «Трактором», или что может изменить позицию «Барыса» в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» забил сотый гол в сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но улучшить свою позицию в Восточной конференции сможет только в одной из следующих игр. О перспективах команды Юрия Михайлиса — в материале корреспондента Vesti.kz.

«Барыс» закрепился на восьмом месте на «Востоке», опережая идущую следом «Сибирь» на семь очков (49 против 42-х). Не меняют ситуацию и два поражения столичных хоккеистов в последних пяти встречах. Новосибирцы уступали чаще — три раза в пяти матчах. Определенный запас в очках заставляет обратить внимание выше по таблице.

Команда Барыс

До пятой строчки, которую сейчас занимает «Автомобилист», всего четыре очка. «Торпедо» (52) и «Трактор» (51) еще ближе. Ситуация может измениться в ближайшее время, ведь сегодня, 13 января, нижегородцы сыграют с «Авангардом», а екатеринбуржцы — со «Спартаком». «Трактор», как и «Барыс», играет на следующий день, когда встретится с «Витязем».

Казахстанская команда сыграет с «Салаватом Юлаевым», и как конкуренты, вполне может зацепиться за очки. В прошлом сезоне «Барыс» выиграл обе домашние встречи у россиян, а в новом — команды обменялись победами в Уфе. Если столичный клуб сумеет отобрать очки у конкурентов, то вполне способен подобраться к вышестоящим соперникам.

До конца января «Барысу» предстоит несколько игр, в которых можно пополнить очковый запас — 17-го числа на своем льду примет «Амур» (десятое место на «Востоке»), а с 19-го января стартует выезд на «Запад»: сыграет с «Йокеритом» (шестое место), московским «Динамо» (четвертое место) и «Витязем» (девятое место).

Завершит месяц двумя домашними дуэлями с прямыми конкурентами — 26 января встретится с «Трактором», а 1 февраля поборется с «Автомобилистом». В промежутках между этими встречами пройдут еще два важных матча. На 28-е число намечена игра против «Нефтехимика» (12-е место на «Востоке»), а еще через два дня состоится четвертый матч с «Салаватом Юлаевым».

Игровой отрезок для «Барыса» выглядит вполне перспективным, поскольку очки можно набрать в матче с любым из конкурентов. Очные встречи с прямыми соперниками добавляют интереса к каждой промежуточной дуэли, но столичные хоккеисты вполне могут уже в конце января подняться на шестое-седьмое место на «Востоке». Разрыва между соперниками практически нет, а «Барыс» сыграл на пару матчей меньше.