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20:36 (мск), источник: Sport24

«Авангард» проиграл «Торпедо», прервав 3-матчевую серию побед в КХЛ

В Балашихе состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Торпедо». Встреча завершилась победой «Торпедо» со счетом 5:3.

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Источник: РИА "Новости"

За хозяев в матче шайбу забрасывали Оливер Каски (6-я минута), Рид Буше (32) и Алексей Береглазов (47).

За нижегородский клуб отличились Джордан Шварц (15), Крис Терри (33), Энди Миле (45), Антон Шенфельд (52) и Дамир Жафяров (59).

«Авангард» потерпел поражение после трех побед подряд в регулярном чемпионате КХЛ. В предыдущих матчах омский клуб обыграл «Металлург» (4:2), «Северсталь» (4:3) и «Салават Юлаев» (6:5, ОТ).

«Авангард» набрал в 45 матчах 62 очка и с этим показателем занимает 2-е место в Восточной конференции. «Торпедо», в активе которого 54 очка после 46 матчей, находится на 5-й позиции в Восточной конференции.

Авангард
3:5
1:1, 1:1, 1:3
Торпедо НН
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