«Авангард» проиграл «Торпедо», прервав 3-матчевую серию побед в КХЛ

«Авангард» потерпел поражение после трех побед подряд в регулярном чемпионате КХЛ. В предыдущих матчах омский клуб обыграл «Металлург» (4:2), «Северсталь» (4:3) и «Салават Юлаев» (6:5, ОТ).

«Авангард» набрал в 45 матчах 62 очка и с этим показателем занимает 2-е место в Восточной конференции. «Торпедо», в активе которого 54 очка после 46 матчей, находится на 5-й позиции в Восточной конференции.