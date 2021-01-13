«Авангард» проиграл «Торпедо», прервав 3-матчевую серию побед в КХЛ
В Балашихе состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Торпедо». Встреча завершилась победой «Торпедо» со счетом 5:3.
В Балашихе состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Торпедо». Встреча завершилась победой «Торпедо» со счетом 5:3.
За хозяев в матче шайбу забрасывали Оливер Каски (6-я минута), Рид Буше (32) и Алексей Береглазов (47).
За нижегородский клуб отличились Джордан Шварц (15), Крис Терри (33), Энди Миле (45), Антон Шенфельд (52) и Дамир Жафяров (59).
«Авангард» потерпел поражение после трех побед подряд в регулярном чемпионате КХЛ. В предыдущих матчах омский клуб обыграл «Металлург» (4:2), «Северсталь» (4:3) и «Салават Юлаев» (6:5, ОТ).
«Авангард» набрал в 45 матчах 62 очка и с этим показателем занимает 2-е место в Восточной конференции. «Торпедо», в активе которого 54 очка после 46 матчей, находится на 5-й позиции в Восточной конференции.