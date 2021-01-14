Четвертая победа подряд? С каким багажом «Барыс» подходит к матчу с «Салаватом Юлаевым» в КХЛ
Клубы успели обменяться победами в новом сезоне.
Клубы успели обменяться победами в новом сезоне.
Казахстанский клуб «Барыс» три матча подряд не проигрывает на своем льду уфимскому «Салавату Юлаеву», а в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) соперники успели обменяться победами. Некоторые моменты противостояния — в материале корреспондента Vesti.kz.
Российская команда выиграла у столичных хоккеистов 26 матчей из 47, но в последних встречах преимущество на стороне «Барыса». Помимо успешной домашней серии, есть и еще один позитивный момент — из десяти крайних матчей в КХЛ шесть остались за клубом из Казахстана. Можно рассчитывать, что набор очков продолжится и в следующей игре.
Так получилось, что встречи в
В новом розыгрыше турнира клубы обменялись победами в Уфе. Сначала «Барыс» спас игру со счета 0:2 с дисциплинарным штрафом до конца матча для Никиты Михайлиса. Решающий гол в овертайме забил Роман Старченко, являющийся лучшим снайпером из действующих игроков казахстанского клуба в дуэли с уфимцами. Забил Старченко и во втором матче сезона, но «Барыс» проиграл (1:4).
Главной звездой «Салавата Юлаева» является финский хоккеист Тему Хартикайнен. 30-летний форвард обновил свой бомбардирский рекорд в новом сезоне, набрав уже 50 (21+29) очков, а во встречах с «Барысом» он тоже очень результативен (12+18). В проигранном матче сезона с казахстанскими хоккеистами нападающий очками не отметился, но в повторном забил один из четырех голов.
По динамике набора очков в КХЛ клубы идут очень близко, но в последних пяти встречах «Салават Юлаев» не проиграл ни одной игры в основное время. «Барыс» — две. На дистанции в 10−15 игр конкуренты прошли отрезок практически одинаково, и даже казахстанцы были получше. За последние 15 встреч «Барыс» набрал 22 очка, а «Салават Юлаев» — 18.
На домашнем льду столичные хоккеисты набрали 24 очка из 49, а соперники на гостевом — 25 из 58. Можно предположить, что шансы команд примерно равны даже с учетом разрыва по позициям в таблице. Если «Барыс» хочет подняться выше, то нужно цепляться за очки во всех матчах, а «Салават Юлаев» после разгромной победы над «Ак Барсом» (7:3) вполне способен закрепиться в топ-4 «Востока». Им тоже нужно подтверждать амбиции.
Добавим, что матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и «Салаватом Юлаевым» покажут в прямом эфире. Встреча начнется в 19:30 по столичному времени.