Четвертая победа подряд? С каким багажом «Барыс» подходит к матчу с «Салаватом Юлаевым» в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» три матча подряд не проигрывает на своем льду уфимскому «Салавату Юлаеву», а в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) соперники успели обменяться победами. Некоторые моменты противостояния — в материале корреспондента Vesti.kz.

Хоккей КХЛ 2020-2021 Неделя 21, 14.01.2021, 16:30 Барыс - Салават Юлаев -

Российская команда выиграла у столичных хоккеистов 26 матчей из 47, но в последних встречах преимущество на стороне «Барыса». Помимо успешной домашней серии, есть и еще один позитивный момент — из десяти крайних матчей в КХЛ шесть остались за клубом из Казахстана. Можно рассчитывать, что набор очков продолжится и в следующей игре.



Так получилось, что встречи в Нур-Султане в двух сезонах подряд проходили в январе-феврале и все остались за «Барысом». Самый результативный матч прошел год назад: 14 января 2020 года хозяева льда забили пять голов, получив в ответ три. Россиянам удалось тогда отыграться, но в заключительные пять минут Аркадий Шестаков с Атте Охтамаа принесли два очка «Барысу».



В новом розыгрыше турнира клубы обменялись победами в Уфе. Сначала «Барыс» спас игру со счета 0:2 с дисциплинарным штрафом до конца матча для Никиты Михайлиса. Решающий гол в овертайме забил Роман Старченко, являющийся лучшим снайпером из действующих игроков казахстанского клуба в дуэли с уфимцами. Забил Старченко и во втором матче сезона, но «Барыс» проиграл (1:4).

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Главной звездой «Салавата Юлаева» является финский хоккеист Тему Хартикайнен. 30-летний форвард обновил свой бомбардирский рекорд в новом сезоне, набрав уже 50 (21+29) очков, а во встречах с «Барысом» он тоже очень результативен (12+18). В проигранном матче сезона с казахстанскими хоккеистами нападающий очками не отметился, но в повторном забил один из четырех голов.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_78b0f2446a965a924a9e66648ed3165a_hd/q733121/e86936454f4bc02793619cd64bc59022/4766293728?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По динамике набора очков в КХЛ клубы идут очень близко, но в последних пяти встречах «Салават Юлаев» не проиграл ни одной игры в основное время. «Барыс» — две. На дистанции в 10−15 игр конкуренты прошли отрезок практически одинаково, и даже казахстанцы были получше. За последние 15 встреч «Барыс» набрал 22 очка, а «Салават Юлаев» — 18.



На домашнем льду столичные хоккеисты набрали 24 очка из 49, а соперники на гостевом — 25 из 58. Можно предположить, что шансы команд примерно равны даже с учетом разрыва по позициям в таблице. Если «Барыс» хочет подняться выше, то нужно цепляться за очки во всех матчах, а «Салават Юлаев» после разгромной победы над «Ак Барсом» (7:3) вполне способен закрепиться в топ-4 «Востока». Им тоже нужно подтверждать амбиции.