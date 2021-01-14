Двойное спасение вратаря «Барыса» оказалось в рейтинге лучших сэйвов КХЛ

Голкипер казахстанского «Барыса» Йони Ортио дважды в одном эпизоде выручил свою команду в гостевом матче с хабаровским «Амуром». Правда, в тот день финский страж ворот пропустил пять шайб, тогда как его клуб проиграл со счетом 1:5. Несмотря на это, его спасение оказалось на четвертом месте в списке лучших сэйвов 16-й и 17-й недель КХЛ.