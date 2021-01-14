Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сибирь
Куньлунь
01
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
06:30
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
14
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз
Ванкувер Кэнакс
35
Хоккей. НХЛ
15.01
Баффало Сэйбрз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
15.01
Нью-Джерси Дэвилз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
15.01
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
15.01
Флорида Пантерз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
15.01
Детройт Ред Уингз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
04:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Чикаго Блэкхокс
51
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
ОТ
54
Все события
Фоторепортажи
7ЦСКА проиграл в Загребе и занял последнее место в группе ЛЕ
15Спортсмены, которых мы потеряли в 2020 году
14:38 (мск), источник: Vesti.kz

Двойное спасение вратаря «Барыса» оказалось в рейтинге лучших сэйвов КХЛ

Но в том матче астанчане проиграли.

Наверх

Голкипер казахстанского «Барыса» Йони Ортио дважды в одном эпизоде выручил свою команду в гостевом матче с хабаровским «Амуром». Правда, в тот день финский страж ворот пропустил пять шайб, тогда как его клуб проиграл со счетом 1:5. Несмотря на это, его спасение оказалось на четвертом месте в списке лучших сэйвов 16-й и 17-й недель КХЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Топ-10 лучших сэйвов 16-й и 17-й недель КХЛ выглядит так:

1. Харри Сятери («Сибирь»);
2. Юлиус Гудачек («Спартак»);
3. Джереми Смит («Куньлунь»);
4. Йони Ортио («Барыс»);
5. Иван Федотов («Трактор»);
6. Дмитрий Шугаев («Северсталь»);
7. Юлиус Гудачек («Спартак»);
8. Александр Самонов (СКА);
9. Якуб Коварж («Автомобилист»);
10. Янис Ворис («Динамо», Рига).

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании по футболу
«Тоттенхэм» упустил победу в лондонском дерби
«Бавария» покинула Кубок Германии, проиграв клубу 2-й бундеслиги
Плющенко о вызове на дуэль: Готов постучать вызвавшему по голове
Российский новичок НХЛ повторил достижение 21-летней давности
CAS опубликовал полный текст решения по спору WADA и РУСАДА
«Плющенко нужен пиар». Тарасова о его конфликте с хореографом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь