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16:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» назвал состав на домашний матч с «Салаватом Юлаевым»

Начало в 19:30.
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Источник: РИА "Новости"

ХК «Барыс» назвал состав на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против уфимского «Салавата Юлаева», сообщают Vesti.kz.

Матч состоится сегодня, 14 января, в Нур-Султане и начнется в 19:30 по местному времени.

Вратарь: Йони Ортио (Хенрик Карлссон);
Даррен Диц — Алексей Маклюков, Мэтт Фрэттин — Фил Варон — Кирилл Панюков;
Диллон Хетерингтон — Самат Данияр, Линус Виделль — Кертис Волк — Якоб Лилья;
Валерий Орехов — Джесси Блэкер, Роман Старченко — Антон Сагадеев — Никита Михайлис;
Тамирлан Гайтамиров, Алихан Асетов — Дмитрий Гурков — Егор Петухов.

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Публикация от ХК `#34;Барыс`#34; (@barys_official).

«Салават Юлаев» идет третьим в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 58 очков после 46 игр. У «Барыса» же 49 баллов после 42 матчей и восьмое место.

Прямая трансляция матча «Барыса» в КХЛ с одним из лидеров «Востока».

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