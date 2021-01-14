«Барыс» назвал состав на домашний матч с «Салаватом Юлаевым»
Начало в 19:30.
ХК «Барыс» назвал состав на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против уфимского «Салавата Юлаева», сообщают Vesti.kz.
Матч состоится сегодня, 14 января, в
Вратарь: Йони Ортио (Хенрик Карлссон);
Даррен Диц — Алексей Маклюков, Мэтт Фрэттин — Фил Варон — Кирилл Панюков;
Диллон Хетерингтон — Самат Данияр, Линус Виделль — Кертис Волк — Якоб Лилья;
Валерий Орехов — Джесси Блэкер, Роман Старченко — Антон Сагадеев — Никита Михайлис;
Тамирлан Гайтамиров, Алихан Асетов — Дмитрий Гурков — Егор Петухов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от ХК `#34;Барыс`#34; (@barys_official).
Прямая трансляция матча «Барыса» в КХЛ с одним из лидеров «Востока».