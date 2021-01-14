«Барыс» упустил победу над одним из лидеров Восточной конференции КХЛ
Команда Михайлиса комфортно вела в счете, но затем пропустила пять шайб.
Команда Михайлиса комфортно вела в счете, но затем пропустила пять шайб.
ХК «Барыс» потерпел поражение от «Салавата Юлаева» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в
Гости открыли счет во встрече на 14-й минуте, когда при игре в равных составах ворота Йони Ортио поразил Филип Ларсен. В начале второго периода Кирилл Панюков с передачи Мэтта Фрэттина и Филиппа Варона вернул ничью на табло.
А на 29-й минуте уже «Барыс» повел в счете. Форвард «СЮ» Петр Хохряков заработал двухминутное удаление за толчок на борт, и этим воспользовался Якоб Лилья, реализовавший большинство с передачи Линуса Виделля и Даррена Дица. Спустя еще 30 секунд численное преимущество использовал Никита Михайлис с передачи Валерия Орехова.
Но, заработав комфортное преимущество 3:1, «Барыс» не смог его удержать. Уже к концу второго периода на табло снова была ничья — «Салават Юлаев» успел забросить две шайбы до перерыва.
На третий период команды вышли при счете 3:3. И эта 20-минутка не удалась казахстанской команде.
Пропустив от гостей еще две шайбы, «Барыс» за 2,5 минуты до финальной сирены, находясь в большинстве, заменил вратаря на полевого игрока в попытке исправить ситуацию при игре шесть на четыре, но вместо этого пропустил в свою ворота шестую шайбу. Уфимцы в этой встрече отличились и в равенстве, и в большинстве, и в меньшинстве.
Потерпев поражение, «Барыс» остался на восьмом месте Восточной конференции, а «Салават Юлаев» — на третьем.
Следующий матч казахстанский клуб проведет тоже на своей арене — в воскресенье, 17 января, против хабаровского «Амура».