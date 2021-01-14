«Барыс» упустил победу над одним из лидеров Восточной конференции КХЛ

ХК «Барыс» потерпел поражение от «Салавата Юлаева» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:6. При этом по ходу хозяева вели в две шайбы, но упустили преимущество.

Гости открыли счет во встрече на 14-й минуте, когда при игре в равных составах ворота Йони Ортио поразил Филип Ларсен. В начале второго периода Кирилл Панюков с передачи Мэтта Фрэттина и Филиппа Варона вернул ничью на табло.

А на 29-й минуте уже «Барыс» повел в счете. Форвард «СЮ» Петр Хохряков заработал двухминутное удаление за толчок на борт, и этим воспользовался Якоб Лилья, реализовавший большинство с передачи Линуса Виделля и Даррена Дица. Спустя еще 30 секунд численное преимущество использовал Никита Михайлис с передачи Валерия Орехова.

Но, заработав комфортное преимущество 3:1, «Барыс» не смог его удержать. Уже к концу второго периода на табло снова была ничья — «Салават Юлаев» успел забросить две шайбы до перерыва.

На третий период команды вышли при счете 3:3. И эта 20-минутка не удалась казахстанской команде.

Пропустив от гостей еще две шайбы, «Барыс» за 2,5 минуты до финальной сирены, находясь в большинстве, заменил вратаря на полевого игрока в попытке исправить ситуацию при игре шесть на четыре, но вместо этого пропустил в свою ворота шестую шайбу. Уфимцы в этой встрече отличились и в равенстве, и в большинстве, и в меньшинстве.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_d836c7d19cc9dbec423237e696dbc017_hd/q753333/50040bd38230ebc5295b1a07b3cfcbdc/4766321740?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Потерпев поражение, «Барыс» остался на восьмом месте Восточной конференции, а «Салават Юлаев» — на третьем.