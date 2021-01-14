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21:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» упустил победу над одним из лидеров Восточной конференции КХЛ

Команда Михайлиса комфортно вела в счете, но затем пропустила пять шайб.

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Источник: РИА "Новости"

ХК «Барыс» потерпел поражение от «Салавата Юлаева» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:6. При этом по ходу хозяева вели в две шайбы, но упустили преимущество.

Гости открыли счет во встрече на 14-й минуте, когда при игре в равных составах ворота Йони Ортио поразил Филип Ларсен. В начале второго периода Кирилл Панюков с передачи Мэтта Фрэттина и Филиппа Варона вернул ничью на табло.

А на 29-й минуте уже «Барыс» повел в счете. Форвард «СЮ» Петр Хохряков заработал двухминутное удаление за толчок на борт, и этим воспользовался Якоб Лилья, реализовавший большинство с передачи Линуса Виделля и Даррена Дица. Спустя еще 30 секунд численное преимущество использовал Никита Михайлис с передачи Валерия Орехова.

Но, заработав комфортное преимущество 3:1, «Барыс» не смог его удержать. Уже к концу второго периода на табло снова была ничья — «Салават Юлаев» успел забросить две шайбы до перерыва.

На третий период команды вышли при счете 3:3. И эта 20-минутка не удалась казахстанской команде.
Пропустив от гостей еще две шайбы, «Барыс» за 2,5 минуты до финальной сирены, находясь в большинстве, заменил вратаря на полевого игрока в попытке исправить ситуацию при игре шесть на четыре, но вместо этого пропустил в свою ворота шестую шайбу. Уфимцы в этой встрече отличились и в равенстве, и в большинстве, и в меньшинстве.

Во время загрузки произошла ошибка.

Потерпев поражение, «Барыс» остался на восьмом месте Восточной конференции, а «Салават Юлаев» — на третьем.

Следующий матч казахстанский клуб проведет тоже на своей арене — в воскресенье, 17 января, против хабаровского «Амура».

Барыс
3:6
0:1, 3:2, 0:3
Салават Юлаев
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