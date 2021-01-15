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21:45 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» победил «Авангард» и первым вышел в плей-офф КХЛ

ТАСС, 15 января. Казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Станислав Галиев (10-я минута), Андрей Педан (28) и Артем Лукоянов (52), у проигравших отличился Алексей Береглазов (4). Форвард «Авангарда» Илья Ковальчук отметился результативной передачей, всего на его счету 7 очков (3 шайбы + 4 передачи) в 7 матчах за омский клуб.

Соперники четвертый раз встретились в нынешнем сезоне, на счету обоих клубов по две победы.

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Казанский клуб первым в текущем сезоне КХЛ обеспечил себе место в плей-офф. «Ак Барс» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 72 очка в 46 играх. «Авангард» идет вторым с 62 очками в 46 матчах.

В следующей встрече «Ак Барс» 17 января примет нижегородское «Торпедо», «Авангард» в этот же день в гостях сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».

В другом матче игрового дня череповецкая «Северсталь» дома обыграла рижское «Динамо» со счетом 3:2.

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Ак Барс
3:1
1:1, 1:0, 1:0
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