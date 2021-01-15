«Ак Барс» победил «Авангард» и первым вышел в плей-офф КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Станислав Галиев (10-я минута), Андрей Педан (28) и Артем Лукоянов (52), у проигравших отличился Алексей Береглазов (4). Форвард «Авангарда» Илья Ковальчук отметился результативной передачей, всего на его счету 7 очков (3 шайбы + 4 передачи) в 7 матчах за омский клуб.

Соперники четвертый раз встретились в нынешнем сезоне, на счету обоих клубов по две победы.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_da16328ae633aca0ed96e46eb27c5655_hd/q753905/d9945deb3fb6e800790c5924efa0530f/4766410020?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Казанский клуб первым в текущем сезоне КХЛ обеспечил себе место в плей-офф. «Ак Барс» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 72 очка в 46 играх. «Авангард» идет вторым с 62 очками в 46 матчах.

В следующей встрече «Ак Барс» 17 января примет нижегородское «Торпедо», «Авангард» в этот же день в гостях сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».

В другом матче игрового дня череповецкая «Северсталь» дома обыграла рижское «Динамо» со счетом 3:2.