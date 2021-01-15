«Ак Барс» победил «Авангард» и первым вышел в плей-офф КХЛ
ТАСС, 15 января. Казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 15 января. Казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Станислав Галиев (10-я минута), Андрей Педан (28) и Артем Лукоянов (52), у проигравших отличился Алексей Береглазов (4). Форвард «Авангарда» Илья Ковальчук отметился результативной передачей, всего на его счету 7 очков (3 шайбы + 4 передачи) в 7 матчах за омский клуб.
Соперники четвертый раз встретились в нынешнем сезоне, на счету обоих клубов по две победы.
Казанский клуб первым в текущем сезоне КХЛ обеспечил себе место в
В следующей встрече «Ак Барс» 17 января примет нижегородское «Торпедо», «Авангард» в этот же день в гостях сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».
В другом матче игрового дня череповецкая «Северсталь» дома обыграла рижское «Динамо» со счетом 3:2.