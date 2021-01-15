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21:59 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» одержало пятую домашнюю победу подряд над «Торпедо» в КХЛ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло нижегородское «Торпедо» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев шайбы забросили Илья Круглов (24-я минута), Дмитрий Кагарлицкий (28), Михал Чайковски (34), Даниил Тарасов (38) и Артем Волков (59). У гостей отличились Иван Чехович (10), Энди Мили (35) и Джордан Шварц (35).

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Кагарлицкий преодолел рубеж в 100 очков за «Динамо», в активе форварда 36 шайб и 65 результативных передач в 112 матчах за московский клуб. Капитан «Динамо» Вадим Шипачев, отметившийся двумя голевыми пасами, стал первым игроком бело-голубых, который преодолел отметку в 200 очков за клуб в КХЛ. В активе нападающего 57 шайб и 143 передачи в 183 матчах за столичную команду.

«Динамо» пятый раз подряд победило «Торпедо» в домашнем матче. Бело-голубые занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 60 очков в 46 играх. «Торпедо» располагается на шестом месте на Востоке с 54 очками в 47 матчах.

В следующей встрече «Динамо» 17 января примет новосибирскую «Сибирь», «Торпедо» в этот же день в гостях сыграет с казанским «Ак Барсом».

В другом матче игрового дня минское «Динамо» дома уступило екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 1:2.

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