Московское «Динамо» одержало пятую домашнюю победу подряд над «Торпедо» в КХЛ
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло нижегородское «Торпедо» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло нижегородское «Торпедо» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Илья Круглов (24-я минута), Дмитрий Кагарлицкий (28), Михал Чайковски (34), Даниил Тарасов (38) и Артем Волков (59). У гостей отличились Иван Чехович (10), Энди Мили (35) и Джордан Шварц (35).
Кагарлицкий преодолел рубеж в 100 очков за «Динамо», в активе форварда 36 шайб и 65 результативных передач в 112 матчах за московский клуб. Капитан «Динамо» Вадим Шипачев, отметившийся двумя голевыми пасами, стал первым игроком
«Динамо» пятый раз подряд победило «Торпедо» в домашнем матче.
В следующей встрече «Динамо» 17 января примет новосибирскую «Сибирь», «Торпедо» в этот же день в гостях сыграет с казанским «Ак Барсом».
В другом матче игрового дня минское «Динамо» дома уступило екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 1:2.