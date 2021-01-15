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22:10 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Автомобилисту» в матче чемпионата КХЛ

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Автомобилисту» в матче чемпионата КХЛ. Поединок в столице Беларуси завершился в пользу подопечных Билла Питерса — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

С первых минут обе команды не стремились форсировать события, словно ожидая ошибок соперников. Опасных моментов как у ворот Дэнни Тэйлора, так и у его коллеги по амплуа из «Автомобилиста» Владислава Гросса практически не возникало. Впрочем, по итогам периода хозяева перебросали гостей, показав зубы в его концовке.

Второй период начался с того, что Кирилл Воронин оказался на скамейке штрафников за подножку. Расплата за это нарушение последовала практически незамедлительно. Ворота Дэнни Тэйлора на 22-й минуте метким броском поразил Питер Холланд. После гола хозяева встрепенулись, однако затем игра вошла в прежнее русло. Команды продолжили играть в вязкий хоккей с большим количеством пробросов и борьбой у бортов.

Так продолжалось до 32-й минуты. Гостям удалась новая эффектная комбинация, и дубль оформил Питер Холланд. Почувствовав возможность еще более укрепить свое преимущество, игроки «Автомобилиста» пошли вперед, и Дэнни Тэйлору пришлось проявить все свои лучшие качества, чтобы счет не стал еще более угрожающим для минчан.

В третьем периоде «зубры» достаточно быстро смогли забросить шайбу, фактически вернувшись в игру. Степан Фальковский сильным и точным броском под перекладину поразил ворота Владислава Гросса. Чуть позже Павел Варфоломеев мог забросить вторую шайбу, но попал в перекладину ворот «Автомобилиста». Не реализовал возможность отличиться и Шейн Принс, на пути которого появился голкипер екатеринбуржцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Игроки «Динамо» упорно искали путь к воротам гостей, которые сделали ставку на острые контратаки. Незадолго до финальной сирены Дэнни Тэйлор покинул ворота. Минчане взяли тайм-аут, заперли соперников в их зоне, но от поражения, к сожалению, не ушли.

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Динамо Мн
1:2
0:0, 0:2, 1:0
Автомобилист
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