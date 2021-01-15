Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Автомобилисту» в матче чемпионата КХЛ

С первых минут обе команды не стремились форсировать события, словно ожидая ошибок соперников. Опасных моментов как у ворот Дэнни Тэйлора, так и у его коллеги по амплуа из «Автомобилиста» Владислава Гросса практически не возникало. Впрочем, по итогам периода хозяева перебросали гостей, показав зубы в его концовке.
Второй период начался с того, что Кирилл Воронин оказался на скамейке штрафников за подножку. Расплата за это нарушение последовала практически незамедлительно. Ворота Дэнни Тэйлора на 22-й минуте метким броском поразил Питер Холланд. После гола хозяева встрепенулись, однако затем игра вошла в прежнее русло. Команды продолжили играть в вязкий хоккей с большим количеством пробросов и борьбой у бортов.
Так продолжалось до 32-й минуты. Гостям удалась новая эффектная комбинация, и дубль оформил Питер Холланд. Почувствовав возможность еще более укрепить свое преимущество, игроки «Автомобилиста» пошли вперед, и Дэнни Тэйлору пришлось проявить все свои лучшие качества, чтобы счет не стал еще более угрожающим для минчан.
В третьем периоде «зубры» достаточно быстро смогли забросить шайбу, фактически вернувшись в игру. Степан Фальковский сильным и точным броском под перекладину поразил ворота Владислава Гросса. Чуть позже Павел Варфоломеев мог забросить вторую шайбу, но попал в перекладину ворот «Автомобилиста». Не реализовал возможность отличиться и Шейн Принс, на пути которого появился голкипер екатеринбуржцев.
Игроки «Динамо» упорно искали путь к воротам гостей, которые сделали ставку на острые контратаки. Незадолго до финальной сирены Дэнни Тэйлор покинул ворота. Минчане взяли тайм-аут, заперли соперников в их зоне, но от поражения, к сожалению, не ушли.