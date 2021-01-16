Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сочи
Витязь
10
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Джерси Дэвилз
Бостон Брюинз
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Салават Юлаев
32
Хоккей. НХЛ
23:59
Аризона Койотс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
17.01
Детройт Ред Уингз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
17.01
Оттава Сенаторз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
17.01
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
17.01
Эдмонтон Ойлерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
17.01
Нэшвилл Предаторз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
17.01
Лос-Анджелес Кингз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
17.01
Вегас Голден Найтс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
17.01
Калгари Флэймз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
80
Все события
Фоторепортажи
32Слезы Щербаковой и Тутберидзе, радость Трусовой и Плющенко, огромный медведь. Невероятные эмоции ЧР-2021
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
17:46 (мск), источник: Sport24

У легендарного Мозякина — 500 передач в КХЛ! 39-летний ветеран помог «Магнитке» вырвать победу у «Салавата»

Все решилось на последних минутах.

Наверх

В начале сезона матчи между «Салаватом» и «Магниткой» хоть и имели оттенок принципиальности, но напряжение в них ни разу не достигало своего максимума из-за отсутствия непосредственной привязки к турнирной ситуации. Сейчас расклады совершенно иные: за месяц до окончания регулярки каждое очко становится на вес золота, а матчи между прямыми конкурентами по конференции, коими и являются команды Воробьева и Лямся, приобретают особую важность.

Первый период этой встречи стал наглядным пособием по тому, что бывает, когда встречаются абсолютно равные команды. Отсутствие явного преимущества, обоюдоострые атаки, примерно равное количество работы у голкиперов обоих клубов — атрибуты, сопровождающие матчи одинаковых по уровню соперников. Команда Лямся больше дорожила шайбой и старалась делать упор на комбинационную игру. Эта отличительная особенность в системе игры позволяла уфимцам почаще гостить в чужой зоне и пытаться найти ключ к воротам «Магнитки». Ну, а зато «Магнитка» сумела открыть счет в матче: на седьмой минуте Земченок выстрелом с дальней дистанции порадовал трибуны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пропущенная шайба никак не видоизменила игру «Салавата». Парни Лямся остались верны своему стилю, который завязан на исполнительском мастерстве и контроле шайбы. «Магнитка», в свою очередь, рационально подходила к использованию голевых моментов и после шикарной комбинации в исполнении первого звена Плотников — Прохоркин — Чибисов удвоила преимущество.

Во время загрузки произошла ошибка.

Примечательна эта шайба была тем, что ее пропустило звено уфимских легионеров. Однако за две минуты до окончания первого периода они частично отмазались: Маркус Гранлунд шикарно сыграл на добивании и переиграл Олкинуору.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первое удаление в матче, заработанное форвардом хозяев Нестрашилом, оказалось реализовано: постарался проспект «Вашингтона» Александр Алексеев. Очевидно, защитник оказался рад возможности доиграть сезон в Уфе, где ему доверяют и активно занимаются его развитием. Безусловно, игра в одной команде с тезкой Овечкиным — мечта не только уфимского оборонца, но и любого хоккеиста мира. Однако правильно расставленные приоритеты чрезвычайно важны для профессионального спортсмена, и с этим у Алексеева не возникает никаких проблем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Оставшееся от второго периода время команды Воробьева и Лямся были озабочены обороной собственных ворот и не акцентировали свое внимание на нападении. Единственный голевой момент был у Голдобина, которому не удалось реализовать выход «один на один» с Метсолой. «Металлургу» на протяжении практически всей встречи удавалось сдерживать тройку Маннинена и именно это принесло хозяевам победу. В процессе выключения из игры лидеров соперника команда Воробьева не забывала и об атаке: за четыре минуты до конца встречи это принесло плоды. Филипп Хольм броском от синей забросил свою первую шайбу за «Магнитку», которая стала еще и победной. А помог ему Сергей Мозякин, отдавший 500-й ассист в КХЛ — настоящая легенда!

Во время загрузки произошла ошибка.

Лямся в этом матче в очередной показал зависимость своей команды от Хартикайнена и компании, и это может стать как ахиллесовой пятой, так и главным козырем «Салавата» в матчах навылет.

Металлург Мг
3:2
2:1, 0:1, 1:0
Салават Юлаев
 «Очень хочется пожить». Бывшая жена Аршавина тяжело больна
Экс-футболист «Локо» попался на жесткий развод лучшего друга. Ему предложили роль в порнофильме
Ужасный старт Малкина. Не набрал ни одного очка в двух дерби
Руни теперь тренер. Вспоминаем, каким крутым игроком он был
Новый русский пилот Формулы-1: Меня ненавидят больше всех
Подруга скандального теннисиста поедет на Australian Open (фото)
«Пушка страшная!» Куда пропал один из героев Евро–2008
«Доминировали, пока были силы». ЦСКА влетел «Барселоне»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь