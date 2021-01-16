У легендарного Мозякина — 500 передач в КХЛ! 39-летний ветеран помог «Магнитке» вырвать победу у «Салавата»
Все решилось на последних минутах.
Все решилось на последних минутах.
В начале сезона матчи между «Салаватом» и «Магниткой» хоть и имели оттенок принципиальности, но напряжение в них ни разу не достигало своего максимума
Первый период этой встречи стал наглядным пособием по тому, что бывает, когда встречаются абсолютно равные команды. Отсутствие явного преимущества, обоюдоострые атаки, примерно равное количество работы у голкиперов обоих клубов — атрибуты, сопровождающие матчи одинаковых по уровню соперников. Команда Лямся больше дорожила шайбой и старалась делать упор на комбинационную игру. Эта отличительная особенность в системе игры позволяла уфимцам почаще гостить в чужой зоне и пытаться найти ключ к воротам «Магнитки». Ну, а зато «Магнитка» сумела открыть счет в матче: на седьмой минуте Земченок выстрелом с дальней дистанции порадовал трибуны.
Пропущенная шайба никак не видоизменила игру «Салавата». Парни Лямся остались верны своему стилю, который завязан на исполнительском мастерстве и контроле шайбы. «Магнитка», в свою очередь, рационально подходила к использованию голевых моментов и после шикарной комбинации в исполнении первого звена Плотников — Прохоркин — Чибисов удвоила преимущество.
Примечательна эта шайба была тем, что ее пропустило звено уфимских легионеров. Однако за две минуты до окончания первого периода они частично отмазались: Маркус Гранлунд шикарно сыграл на добивании и переиграл Олкинуору.
Первое удаление в матче, заработанное форвардом хозяев Нестрашилом, оказалось реализовано: постарался проспект «Вашингтона» Александр Алексеев. Очевидно, защитник оказался рад возможности доиграть сезон в Уфе, где ему доверяют и активно занимаются его развитием. Безусловно, игра в одной команде с тезкой Овечкиным — мечта не только уфимского оборонца, но и любого хоккеиста мира. Однако правильно расставленные приоритеты чрезвычайно важны для профессионального спортсмена, и с этим у Алексеева не возникает никаких проблем.
Оставшееся от второго периода время команды Воробьева и Лямся были озабочены обороной собственных ворот и не акцентировали свое внимание на нападении. Единственный голевой момент был у Голдобина, которому не удалось реализовать выход «один на один» с Метсолой. «Металлургу» на протяжении практически всей встречи удавалось сдерживать тройку Маннинена и именно это принесло хозяевам победу. В процессе выключения из игры лидеров соперника команда Воробьева не забывала и об атаке: за четыре минуты до конца встречи это принесло плоды. Филипп Хольм броском от синей забросил свою первую шайбу за «Магнитку», которая стала еще и победной. А помог ему Сергей Мозякин, отдавший 500-й ассист в КХЛ — настоящая легенда!
Лямся в этом матче в очередной показал зависимость своей команды от Хартикайнена и компании, и это может стать как ахиллесовой пятой, так и главным козырем «Салавата» в матчах навылет.