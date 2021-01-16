У легендарного Мозякина — 500 передач в КХЛ! 39-летний ветеран помог «Магнитке» вырвать победу у «Салавата»

В начале сезона матчи между «Салаватом» и «Магниткой» хоть и имели оттенок принципиальности, но напряжение в них ни разу не достигало своего максимума из-за отсутствия непосредственной привязки к турнирной ситуации. Сейчас расклады совершенно иные: за месяц до окончания регулярки каждое очко становится на вес золота, а матчи между прямыми конкурентами по конференции, коими и являются команды Воробьева и Лямся, приобретают особую важность.

Первый период этой встречи стал наглядным пособием по тому, что бывает, когда встречаются абсолютно равные команды. Отсутствие явного преимущества, обоюдоострые атаки, примерно равное количество работы у голкиперов обоих клубов — атрибуты, сопровождающие матчи одинаковых по уровню соперников. Команда Лямся больше дорожила шайбой и старалась делать упор на комбинационную игру. Эта отличительная особенность в системе игры позволяла уфимцам почаще гостить в чужой зоне и пытаться найти ключ к воротам «Магнитки». Ну, а зато «Магнитка» сумела открыть счет в матче: на седьмой минуте Земченок выстрелом с дальней дистанции порадовал трибуны.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_6fac5c1e10ddd87afe4b898bbc26ad6a_hd/q753945/f85c4eb231108c6f9daa05292bc9bcc2/4766481809?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пропущенная шайба никак не видоизменила игру «Салавата». Парни Лямся остались верны своему стилю, который завязан на исполнительском мастерстве и контроле шайбы. «Магнитка», в свою очередь, рационально подходила к использованию голевых моментов и после шикарной комбинации в исполнении первого звена Плотников — Прохоркин — Чибисов удвоила преимущество.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_cced1b777df529c4d7819b3a70c33458_hd/q753949/7446a3da30a1be2c909895ae955e922c/4766481838?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Примечательна эта шайба была тем, что ее пропустило звено уфимских легионеров. Однако за две минуты до окончания первого периода они частично отмазались: Маркус Гранлунд шикарно сыграл на добивании и переиграл Олкинуору.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_d8452c34861450c5df71b1147ae6b3ff_hd/q753953/2e597f40466bcb7d38bf5dada8630b76/4766481887?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первое удаление в матче, заработанное форвардом хозяев Нестрашилом, оказалось реализовано: постарался проспект «Вашингтона» Александр Алексеев. Очевидно, защитник оказался рад возможности доиграть сезон в Уфе, где ему доверяют и активно занимаются его развитием. Безусловно, игра в одной команде с тезкой Овечкиным — мечта не только уфимского оборонца, но и любого хоккеиста мира. Однако правильно расставленные приоритеты чрезвычайно важны для профессионального спортсмена, и с этим у Алексеева не возникает никаких проблем.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_0716b6064469873022677e872df10f39_hd/q753969/fcf869656b666bebee4f1ae03336130e/4766481909?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Оставшееся от второго периода время команды Воробьева и Лямся были озабочены обороной собственных ворот и не акцентировали свое внимание на нападении. Единственный голевой момент был у Голдобина, которому не удалось реализовать выход «один на один» с Метсолой. «Металлургу» на протяжении практически всей встречи удавалось сдерживать тройку Маннинена и именно это принесло хозяевам победу. В процессе выключения из игры лидеров соперника команда Воробьева не забывала и об атаке: за четыре минуты до конца встречи это принесло плоды. Филипп Хольм броском от синей забросил свою первую шайбу за «Магнитку», которая стала еще и победной. А помог ему Сергей Мозякин, отдавший 500-й ассист в КХЛ — настоящая легенда!

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_a81271242b5cebf7ddcb7158c980fb9e_hd/q753989/3fb14b663c5d96b2fcb1086429545b08/4766481950?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.