«Получает высокие оценки вратарская бригада». КХЛ — о матче «Барыса» с «Амуром»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте представила превью к матчу «Барыс» — «Амур», отметив, что высокие оценки от тренерского штаба получает вратарская бригада гостей Евгений Аликин — Марек Лангхамер.

Встреча пройдет сегодня, 17 января, в Нур-Султане и начнется в 17:00 по местному времени. Игру покажут в прямом эфире .

Хоккей КХЛ 2020-2021 Неделя 21, 17.01.2021, 14:00 Барыс 0 Амур 0

«Барыс» сегодня завершает домашнюю серию, в которой проиграл «Ак Барсу» (2:4) и «Салавату Юлаеву» (3:6). Команда зарабатывала слишком много удалений, чем остался недоволен главный тренер Юрий Михайлис. «Амур» приезжает в столицу Казахстана с серией из трех побед. Удачно действует четвертое звено «тигров», регулярно забивающее голы. Получает высокие оценки тренерского штаба вратарская бригада Евгений Аликин — Марек Лангхамер .

«Амур» — один из главных конкурентов «Барыса», занимающего восьмую строчку на «Востоке». Отставание хабаровчан составляет 11 очков при двух играх в запасе у «барсов».

Три матча подряд набирают очки Линус Виделль (0+3) и Кирилл Панюков (4+0), четыре — Владимир Бутузов (2+2) и Дмитрий Лугин (2+3), шесть игр насчитывает результативная серия Даррена Дица (1+5).

«Барыс» и «Амур» встречались трижды за последний месяц, две победы остались за командой Михайлиса — 5:2, 5:4 Б, 1:5 , — говорится в тексте.