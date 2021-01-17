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11:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Получает высокие оценки вратарская бригада». КХЛ — о матче «Барыса» с «Амуром»

Гости приехали с серией из трех побед.

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Источник: РИА "Новости"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте представила превью к матчу «Барыс» — «Амур», отметив, что высокие оценки от тренерского штаба получает вратарская бригада гостей Евгений Аликин — Марек Лангхамер.

Встреча пройдет сегодня, 17 января, в Нур-Султане и начнется в 17:00 по местному времени. Игру покажут в прямом эфире .

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КХЛ 2020-2021
Неделя 21, 17.01.2021, 14:00

Барыс0Амур0

«Барыс» сегодня завершает домашнюю серию, в которой проиграл «Ак Барсу» (2:4) и «Салавату Юлаеву» (3:6). Команда зарабатывала слишком много удалений, чем остался недоволен главный тренер Юрий Михайлис. «Амур» приезжает в столицу Казахстана с серией из трех побед. Удачно действует четвертое звено «тигров», регулярно забивающее голы. Получает высокие оценки тренерского штаба вратарская бригада Евгений Аликин — Марек Лангхамер .

«Амур» — один из главных конкурентов «Барыса», занимающего восьмую строчку на «Востоке». Отставание хабаровчан составляет 11 очков при двух играх в запасе у «барсов».

Три матча подряд набирают очки Линус Виделль (0+3) и Кирилл Панюков (4+0), четыре — Владимир Бутузов (2+2) и Дмитрий Лугин (2+3), шесть игр насчитывает результативная серия Даррена Дица (1+5).

«Барыс» и «Амур» встречались трижды за последний месяц, две победы остались за командой Михайлиса — 5:2, 5:4 Б, 1:5 , — говорится в тексте.

Хозяева по-прежнему не смогут рассчитывать на травмированного шведского защитника Виктора Сведберга. После игры с хабаровским клубом «Барыс» ожидает выездная серия, которая начнется матчем с «Йокеритом» 19 января.

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