Хет-трик Михайлиса принес победу «Барысу» над «Амуром»

«Барыс» обыграл хабаровский «Амур» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Барыс

Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 3:2. У победителей хет-трик оформил Никита Михайлис, который отличился на 23-й, 28-й и 49-й минутах (вторую шайбу казахстанец забросил в большинстве).

У гостей на 38-й минуте отличился Дмитрий Лугин, а на 47-й в большинстве — Сергей Терещенко.

«Барыс» после этой победы набрал 51 балл и продолжает занимать восьмое место в Восточной конференции, а «Амур» с 38 очками — десятое.

Следующим матчем «Барыс» открывает гостевую серию, а соперником будет финский «Йокерит».

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