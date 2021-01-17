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16:41 (мск), источник: Vesti.kz

Хет-трик Михайлиса принес победу «Барысу» над «Амуром»

«Барыс» прервал серию из двух поражений.

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Источник: РИА "Новости"

«Барыс» обыграл хабаровский «Амур» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Барыс

Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 3:2. У победителей хет-трик оформил Никита Михайлис, который отличился на 23-й, 28-й и 49-й минутах (вторую шайбу казахстанец забросил в большинстве).

У гостей на 38-й минуте отличился Дмитрий Лугин, а на 47-й в большинстве — Сергей Терещенко.

«Барыс» после этой победы набрал 51 балл и продолжает занимать восьмое место в Восточной конференции, а «Амур» с 38 очками — десятое.

Следующим матчем «Барыс» открывает гостевую серию, а соперником будет финский «Йокерит».

Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча пройдет 19 января.

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3:2
0:0, 2:1, 1:1
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