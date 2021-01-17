Хет-трик Михайлиса принес победу «Барысу» над «Амуром»
«Барыс» прервал серию из двух поражений.
«Барыс» прервал серию из двух поражений.
«Барыс» обыграл хабаровский «Амур» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в
У гостей на 38-й минуте отличился Дмитрий Лугин, а на 47-й в большинстве — Сергей Терещенко.
«Барыс» после этой победы набрал 51 балл и продолжает занимать восьмое место в Восточной конференции, а «Амур» с 38 очками — десятое.
Следующим матчем «Барыс» открывает гостевую серию, а соперником будет финский «Йокерит».
Встреча пройдет 19 января.